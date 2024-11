Rozbřesk o ČNB: Čeká nás pokles sazeb o 25bps a nová prognóza

Koruna se po včerejším vítězství Donalda Trumpa dostala pod tlak, nicméně své počáteční ztráty korigovala a nyní vyčkává v lehké defenzivě na dnešní zasedání ČNB. Co od něj očekávat?



Zdá se být poměrně jasné, že úrokové sazby poklesnou o 25bps. A to nehledě na poslední relativně jestřábí výroky viceguvernérky Zamrazilové, která nevylučuje ani stabilitu sazeb. My pro dnešní zasedání očekáváme širokou shodu na 25bps snížení sazeb. Pozornost trhů by se pak měla přenést směrem k nové prognóze a komunikaci dalších kroků centrální banky. Klíčová bude zejména debata (a jakékoliv zmínky) o finálním dnu probíhajícího cyklu uvolňování měnové politiky.



My předpokládáme, že nová prognóza bude oproti srpnové více holubičí, a pro nejbližší zasedání nebude indikovat potřebu přerušit uvolňování měnové politiky. Hlavním důvodem je o něco slabší oživení zahraniční i české ekonomiky - ta ve třetím kvartále vzrostla o 0,3 % mezikvartálně, zatímco srpnová prognóza předpokládala +0,8 % (náš odhad +0,4 %). Nejzásadnější změnou však bude daleko nižší předpokládaná trajektorie evropských sazeb EURIBOR (které jsou důležité i pro nastavení české měnové politiky). V srpnu ČNB předpokládala, že sazby EURIBOR zůstanou nad 3,0 % do konce roku 2025 - do blízkosti této úrovně se však dostaly již nyní. To bude pravděpodobně hlavní argument, proč bude trajektorie sazeb pro nejbližší měsíce přepsána viditelně směrem dolů.



Na druhou stranu věříme, že terminální sazba, kde se ČNB se sazbami zastaví, se v prognóze významně měnit nemusí a centrální bankéři mohou nadále komunikovat, že se budou chtít se sazbami zastavit výše, než implikuje prognóza. Hlavním důvodem je, že značná část bankovní rady viděla doposavad přirozenou úrokovou míru výše (nad 3,0 %), než předpokládá odborný aparát centrální banky. Současně s tím mohou někteří centrální bankéři akcentovat přetrvávající pro-inflační rizika. Na prvním místě setrvačnou inflaci služeb a i celkově lehce vyšší inflační trajektorii pro nejbližší měsíce oproti srpnové prognóze. Vedle toho také lehce slabší korunu, která je v prostředí rostoucích amerických výnosů po prezidentských volbách zranitelná. I proto jsme doposavad věřili, že se ČNB s poklesem sazeb zastaví v příštím roce na 3,5%. Je však pravda, že slabší evropský růst a holubičí ECB zvyšují rizika hlubšího poklesu sazeb v příštím roce.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se včera dostala po výsledku amerických voleb do defenzivy a oslabila nad 25,40 EUR/CZK, avšak své ztráty poměrně rychle smazala. Vyčkává podle všeho (stejně jako většina globálních trhů) na finální výsledky voleb do Kongresu a zejména na první praktické kroky Donalda Trumpa (zejména jméno nového ministra financí).

Dnes se pozornost stočí k ČNB, která by měla snížit úrokové sazby podle očekávání o 25bps. Otázkou však je, jak výrazně přepíše prognózu holubičím směrem a jak bude bankovní rada i nadále akcentovat některá pro-inflační rizika (vysokou inflaci služeb, slabší korunu).



Eurodolar

Eurodolarový trh musí rychle zapomenout na volby a soustředit se na nadcházející zasedání Fedu. Americká centrální banka by měla s všeobecným očekáváním doručit snížení oficiálních úrokových sazeb o 25 bazických bodů, avšak zásadní bude, jaký poskytne výhled směrem k prosincovému zasedání (kde trh stále očekává další redukci sazeb). Podle našeho názoru s ohledem na silná data z poslední doby bude šéf Fedu Powell na toto téma mlžit, což by pro trh měl být jestřábí vzkaz, jež by měl udržet dolar silným.



Regionální Forex

Polská centrální banka ponechala včera oficiální úrokové sazby beze změny na úrovni 5,75 %. NBP zároveň zveřejnila hlavní výstupy nové inflační prognózy, která však proti té minulé doznala jen kosmetických změn. Zajímavější by snad mohla být dnešní tisková konference prezidenta NBP Glapinského.



Akcie

Hlavní zámořské indexy včera reagovaly na výsledky amerických voleb, které vyhrál Donald Trump. Silnou volatilitou si prošly akcie Trump Media & Technology (DJT), které právě Donald Trump majoritně vlastní. Ty v úvodu obchodní seance indikovaly cenu přes 45 USD, tedy přes 30% růst. Silně rostly také akcie společnosti Tesla (TSLA), které přidaly přes 13 %. Pro akcionáře Tesly je totiž výhra Trumpa tím nejlepším, co se mohlo stát. CEO Tesly Musk velmi silně podporoval v kampani Trumpa. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +2,53 %, Nasdaq 100 +2,74 % a Dow Jones +3,57 %.