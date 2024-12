Rozbřesk: Americká data zůstávají solidní, Fed přesto zatím zůstává na cestě snižování sazeb

Tento týden je trh konfrontován s poslední dávkou důležitých konjunkturálních dat, která spolu s inflací rozhodnou o tom, zdali Fed nadělí pod stromeček další redukci úrokových sazeb. Z pohledu nacenění na krátkém konci dolarové výnosové křivky to přitom vypadá na dobré cestě, neboť implikovaná tržní pravděpodobnost snížení oficiálních úrokových sazeb (o 25bps) pro prosincové zasedání se pohybuje na úrovni 75 %.



Sázky na redukci sazeb Fedu se přitom drží překvapivě vysoko i po zveřejnění relativně dobrých amerických makro dat z počátku týdne. Jak oživující podnikatelská nálada v americkém průmyslu (index ISM), tak překvapivě vyšší (nově) otevřené pozice by hovořily spíše pro to, aby se američtí centrální bankéři zamysleli nad tím, zdali je třeba v cyklu uvolňování měnové politiky rychle pokračovat. Nicméně aktuální hlasy vycházející z Fedu jsou spíše neutrálního ladění a rozhodně nejdou proti aktuálnímu pohledu trhu (výnosové křivky).



Pravdou ovšem je, že ta důležitá čísla teprve tento týden přijdou. Pomineme-li na dnes odpoledne naplánované údaje o podnikatelské náladě v důležitém sektoru služeb, tak ten pravý fundament se vyjeví až v pátek, kdy budu na pořadu oficiální statistiky z trhu práce za listopad. Náš odhad je přitom v případě přírůstku nových pracovních míst posazen níže, přičemž nepůjde jen o toto číslo, ale i o ostře sledovanou míru nezaměstnanosti. Pokud ta by povylezla o 0,1 procentního bodu výše (z 4,1 % na 4,2 %), tak by to pro Fed i trhy byl jasný holubičí signál směrem k prosincovému zasedání.



*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna v posledních dnech na své poměry solidně zpevnila a posunula se pod 25,20 EUR/CZK. Hnacím motorem mohl být pokles eurových výnosů, které ovšem na českém trhu zdaleka tak rychle nespadly. Dnes bude ústředním číslem výsledek mezd za Q3 2024 - čekáme mírné zrychlení lehce nad odhadem ČNB, které by mohlo koruně pomoci zůstat v dobré náladě.



Eurodolar

Na krátko vyhlášené stanné právo v Jižní Koreji nemělo na včerejší obchodování s eurodolarem výraznější vliv a ten zůstává spíše ve vleku francouzské politiky a komentářů centrálních bankéřů.

V tom prvním případě jde o hlasování o důvěře francouzské vlády, které by mělo proběhnout dnes. Výsledek je nejistý, byť prezident Macron ještě na poslední chvíli apeloval na poslance, aby vládu, která prosazuje nepopulární rozpočet na rok 2025, nechali při životě.

Co se týká komentářů centrálních bankéřů, tak dnes po ránu výnosy německých dluhopisů a euro nepřímo podpořil šéf Bundesbanky J. Nagel, který uvedl pro FT, že by byl pro měkčí nastavení dluhové brzdy v Německu (čímž by došlo k podpoře investic).

Kromě francouzské politiky budou dnes odpoledne na pořadu také důležitá americká data (viz úvodník).



Regionální Forex

Polská centrální banka na dnešním zasedání ponechá oficiální úrokové sazby opět beze změny. Ačkoliv indikátory ekonomické aktivity jsou poněkud slabší, tak inflace se vyvíjí v souladu s prognózou NBP, která počítala s jejím zrychlením (nad cílené pásmo) na přelomu roku 2025/2026. Se snižováním úrokových sazeb NBP nelze počítat dříve než ve druhém čtvrtletí příštího roku. Více se k tomuto tématu může vyjádřit prezident NBP na zítřejší tiskové konferenci. Dopad dnešního rozhodnutí NBP na zlotý by měl být neutrální, zítřejší tiskovka by mohla být zábavnější.



Akcie

Americké akcie v první půlce včerejšího dne nenacházely jasný směr. Nasdaq se nacházel těsně v plusu, S&P500 naopak nepatrně v záporu. Citelnější pokles jsme sledovali na menších firmách. Výnosy delších amerických dluhopisů stoupaly asi o 2bps, zatímco kratší konec křivky byl stabilní.