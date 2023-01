Zlato je nejvýše za šest měsíců. Podle expertů nemusí být tento rok vůbec špatný

Zlato je nejvýše za šest měsíců. Cena žlutého kovu dnes vyrostla až na 1849,95 dolaru za unci a analytici se domnívají, že tento vzestup má před sebou letos ještě další prostor. Ceny zlata rostou obecně od začátku listopadu. Poptávce napomohly turbulence na trhu, narůstající očekávání recese i nákupy ze strany centrálních bank. Nejbližšími klíčovými událostmi pro zlato budou podle Oleho Hansena ze Saxo středeční zveřejnění zápisu z nejnovějšího jednání měnového výboru amerického Fedu a páteční data z amerického trhu práce.

„Obecně se díváme do roku, který bude cenám příznivý, čemuž budou napomáhat rizika v podobě recese a valuace na akciovém trhu – případný vrchol úrokových sazeb centrálních bank v kombinaci s vidinou slabšího dolaru a inflace, která do konce roku nevrátí na očekávanou nižší než 3procentní hladinu – toto vše dodává oporu,“ uvedl Ole Hansen, který v SAxo Bank šéfuje komoditní strategii. „K tomu bude navíc asi pokračovat dedolarizace, kterou loni zažilo několik centrální bank, kdy bylo zakoupeno rekordní množství zlata,“ dodal.

Spotové ceny zlata za posledních 12 měsíců:

Nejbližšími klíčovými událostmi pro zlato budou podle Hansena středeční zveřejnění zápisu z nejnovějšího jednání měnového výboru amerického Fedu a páteční data z amerického trhu práce. „Nad úrovní 1842 dolarů (…) bude se zlato dívat na rezistenci na 1850 USD a na další na hladině 1878 USD,“ uvedl také podle CNBC.

Velká část prognózy na rok 2023 se opírá o trajektorii měnové politiky s tím, jak centrální banky ustupují uprostřed zpomalujícího hospodářského růstu a možné hospodářské recese od agresivního zvyšování úrokových sazeb, které podnikaly v minulém roce.

Ekonomové se nicméně neshodují, zda to bude ještě do konce tohoto roku kulminovat snížením úrokových sazeb. Inflace by totiž ve většině velkých ekonomik měla setrvávat i nadále na úrovní cílovanou centrálními bankami.

Plnohodnotný obrat centrálních bank holubičím směrem by měl podle některých stratégů letos pro ceny zlata pravděpodobně veliké důsledky.

Eric Strand, manažer AuAg ESG Gold Mining ETF, minulý měsíc řekl, že rok 2023 přinese zlatu nové historické maximum a začátek „nového sekulárního býčího trhu“ s cenou přesahující 2100 USD za unci. „Centrální banky jakožto skupina pokračují od velké finanční krize v dodávání více a více zlata do svých rezerv s novým rekordem stanoveným ve [třetím čtvrtletí] 2022,“ řekl.

„Domníváme se, že centrální banky se během roku 2023 zaměří na zvyšování sazeb a změní se na holubičí, což na další roky podnítí zlato k explozivnímu pohybu. Proto věříme, že zlato skončí v roce 2023 alespoň o 20 %.“

Obdobně Juerg Kiener, investiční ředitel v Swiss Asia Capital, v prosinci CNBC řekl, že současné podmínky na trhu odrážejí ty, které panovaly v letech 2001 a 2008.

„V roce 2001 se trh neposunul jenom o nějakých 20 nebo 30 %, posunul se hodně, stejně jako v roce 2008, kdy jsme měli na trhu menší výprodej (…) a zlato šlo prakticky okamžitě z 600 na 1 800 dolarů, takže si myslím, že máme velice dobrou šanci, že uvidíme velký pohyb,“ řekl Kiener koncem prosince v pořadu CNBC s znázvem Street Signs Asia. "Nebude to jenom 10 nebo 20 procent. Domnívám se, že uvidím pohyb, který přinese doopravdy nová maxima."

V 15:41 SEČ se cena zlata pohybovala vyšší o 1,33 % na 1848,2 USD za unci, ukazují data Bloombergu.

Zdroj: CNBC, Bloomberg