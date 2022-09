Těžaři předpovídají návrat zlata na 1 800 dolarů do konce roku. O jeho vývoji rozhodne Fed

Ani nejjestřábější Fed za několik desetiletí nemůže ochladit zápal nadšenců do zlata. Podle průměrného odhadu v průzkumu mezi 10 účastníky Denver Gold Forum, každoročního setkání těžařských manažerů, investorů, bankéřů a analytiků, dosáhnou ceny zlata do konce roku 1 806,10 USD za unci. To značí 7,8% potenciál růstu oproti pondělní zavírací ceně. Naposledy bylo zlato na těchto cenách na začátku července.





Joseph Cavatoni z World Gold Council řekl v rozhovoru, že „budeme i nadále svědky toho, že se investoři po celém světě budou zajímat o strategické vlastnictví zlata“, včetně centrálních bank. "Navíc geopolitická rizika jej udrží v popředí a v centru pozornosti každého investora." Přesto ale Cavatoni předpovídá do konce roku „hrbolatou jízdu“, kdy zlato bude kolísat, než si centrální banky po celém světě vyjasní svůj boj proti inflaci.

Zlato se většinu září drželo nad 1 700 dolary za unci, ale minulý týden se propadlo poté, co prolomilo klíčovou úroveň podpory, které se drželo od roku 2020. K výprodeji došlo uprostřed nervozity investorů na finančních trzích, kdy se očekávalo, že Fed pravděpodobně zvýší úrokové sazby alespoň o 75 bazických bodů a že by ještě větší nárůst mohl vést k větší volatilitě napříč všemi třídami aktiv.



Zpřísnění měnové politiky centrálních bank k udržení inflace na uzdě vytlačilo sazby nahoru a vedlo k posílení amerického dolaru. Obojí je pro zlato špatnou zprávou, protože se tento drahý kov neúročí a jeho cena je v amerických dolarech. "Momentum je jasně ve prospěch amerického dolaru," řekl v rozhovoru Randy Smallwood, výkonný ředitel Wheaton Precious Metals Corp. Další rozhodnutí Fedu o sazbě přijde ve středu a následné pohyby na tomto drahém kovu budou řízeny nejen rozhodnutím o sazbách, ale i rétorikou ohledně inflace a dalších budoucích navýšeních.

Investoři v poslední době ze zlata utíkají. Hedgeové fondy a manažeři peněz jsou podle nejnovějších údajů Commodity Futures Trading Commission u drahých kovů čisté medvědí.

Holding burzovně obchodovaných fondů (ETF) na zlato, který byl v roce 2020 klíčovým přispěvatelem k růstu ceny tohoto drahého kovu na rekordní maxima, klesá již čtyři měsíce v řadě, přičemž tento měsíc klesla držba ETF na zlato o 1 %.





Za letošní rok kleslo zlato „pouze" o 8,4 %. Podporou mu jsou zvýšená geopolitická a ekonomická rizika a obavy, že agresivní utahování Fedu v boji s tvrdošíjně vysokou inflací může uvrhnout americkou ekonomiku do recese. Pokračující evropská energetická krize a čínská politika nulové tolerance covidu také poukazují na globální ekonomické zpomalení, což může přimět investory, aby se drželi zlata jako zajištění proti nejistotě.



"Je to defenzivní aktivum v době, kdy panuje makroekonomická a geopolitická nejistota," řekl výkonný předseda Yamana Gold IPeter Marrone v rozhovoru pro televizi Bloomberg. "Čína je dlouhou dobu v sevření omezení proti Covidu," dodal, "až se z nich vymaní, opět uvidíme silné ceny.“





Zdroj: Bloomberg, Patria