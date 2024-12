Víkendář: Vysoké valuace samy o sobě býčí trh neukončí

Julian Emanuel z ISI se domnívá, že na americkém akciovém trhu nepanuje plošný iracionální optimismus, ale určité jeho známky se objevují. Příkladem může být mimořádně vysoký podíl investorů, kteří věří, že trh v příštím roce posílí. Podle ekonoma ale může být počátek roku zklamáním, protože hrozí korekce převyšující 10 %. Takový pokles by však měl být příležitostí k nákupům.



Emanuel na CNBC uvedl, že klienti jeho společnosti pozorně sledují vysoké valuace amerického trhu a berou je při svých rozhodnutích v úvahu. K tomu dodal, že „valuace samy o sobě ke konci býčího trhu nevedou, ale zvyšují zranitelnost trhu ve vztahu k informacím, které nejsou úplně dokonalé.“ Sentiment je nyní podle experta pozitivní kvůli očekávání, že Trumpova vláda bude velmi vstřícná směrem k podnikatelskému sektoru.



Trhu by podle Emanuela měla pomáhat silná ekonomika a pokračující snižování sazeb americkou centrální bankou. K tomu čeká zrychlující investice a využívání generativní umělé inteligence. K vývoji na jiných trzích pak uvedl, že pro evropské trhy bude důležitý další vývoj kurzu dolaru. A v této souvislosti připomněl, že Trumpovi se ke konci jeho prvního funkčního období už nelíbila síla americké měny. U Číny je podle ekonoma znepokojivý pokles výnosů vládních dluhopisů, který stále více připomíná vývoj v Japonsku během jeho nástupu do delšího období ekonomického útlumu. A k Japonsku Emanuel uvedl, že on sám zde čeká na to, až se od sebe odtrhne dění na akciovém trhu a na trhu měnovém.



Následující graf ukazuje predikce týkající se vývoje indexu S&P 500 v příštím roce v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet ziskovost obchodovaných firem v následujících dvou letech. Banka čeká, že v roce 2026 dosáhnou zisky na akcii 288 dolarů. Její cíl pro index na konci roku 2025 tak implikuje poměr cen k ziskům na 22,5. tedy nečeká, že by během příštího roku došlo ke korekci současných vysokých valuací.





Zdroj: X



Ed Yardeni na CNBC řekl, že americká centrální banka má dojem, že současná úroveň sazeb je příliš restriktivní. Ekonom to ale rozporuje s tím, že akciový trh je na svých maximech, vysoko se nachází cena zlata i bitcoinu. Ekonomická data jsou silná, a i když inflace klesá, „zdá se, že pokles se trochu zastavuje.“ Celkově tak podle ekonoma situace nevyžaduje snižování sazeb. Medvědí trh na akciích Yardeni nečeká, protože recesi na dohled nevidí. Nicméně hovořil o možnosti rotace směrem od velkých technologií ke zbytku trhu. Jeho cíl pro index S&P 500 na konci příštího roku je dokonce na 7000 bodech. Nová americká vláda se sice nyní těší podpoře trhu, ale podle ekonoma bude realita složitější.



Zdroj: CNBC