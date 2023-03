Proč nedostatek čipů v USA nevyřeší trh?

Pokud je skutečně nutné, aby se ve Spojených státech zvýšila výroba čipů a polovodičů, proč tento problém nevyřeší trh a musí zasahovat vláda? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídala bývalá šéfka společnosti Renee James. S tím, že dříve byl trh takového zásahu schopen, situace se ale podle ní změnila ve chvíli, kdy se výroba přesunula do jiných zemí. Co by tedy mělo být cílem Spojených států v této oblasti?



James míní, že USA potřebují větší kapacity v celé výrobní vertikále. Tedy nejen v samotné výrobě čipů, ale i u souvisejících produktů. Výroba přitom nemusí být koncentrována pouze ve Spojených státech. James podle svých slov není zastánkyní protekcionismu, jde ale o to, aby produkty byly dostupnější a vertikály nebyly koncentrovány v několika málo geografických oblastech.







James hovořila o potřebě vybudovat celý ekosystém, jehož středem je výroba čipů. Ona sama nyní přitom vede společnost Ampere, která se specializuje na zařízení pro servery používané pro cloudové a internetové služby. Jeden z čipů ukázala během rozhovoru s tím, že má asi 55 miliard tranzistorů:



Zdroj: Bloomberg



James uvedla, že vyrobit podobné čipy je velmi složité a tomu odpovídá i složitost dodavatelského ekosystému. A tyto ekosystémy se podle ní musí ve větší míře přesouvat do Spojených států. K tomu expertka dodala, že poptávka po výkonnějších počítačích tu je neustále, vždy se totiž objeví nějaký nový produkt či technologie, která vyžaduje ještě větší výkon. Nyní je příkladem třeba umělá inteligence.



Podle expertky mohou být současné snahy americké vlády o podporu domácí produkce čipů považovány za průmyslovou politiku, jde však o politiku „pozitivní“. Měla by totiž vést k větším investicím soukromého sektoru do této oblasti.



Zdroj: Bloomberg