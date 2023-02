Buffettův rychlý prodej akcií TSMC za 3,7 miliardy dolarů vystrašil investory

Warren Buffett snížil svou pozici v Taiwan Semiconductor Manufacturing jen několik měsíců poté, co zveřejnil, že v ní vlastní většinový podíl. Tento neobvykle rychlý obrat legendárního investora do akcií zmrazil sentiment investorů vůči tomuto čipovému gigantu.



Buffettova v minulém čtvrtletí snížila svůj podíl v amerických depozitních certifikátech TSMC o 86 %. Za předpokladu, že je prodala za v daném období průměrnou cenu, by tento prodej vynesl 3,7 miliardy dolarů. Akcie čipaře po těchto zprávách klesly v rámci širokého tržního výprodeje v Tchaj-peji až o 4 %. Naopak když se objevily zprávy, že Buffett získal v TSMC podíl v hodnotě asi 5 miliard dolarů, akcie v listopadu vyskočily. Nyní jsou stále o více než 40 % výše než při říjnovém minimu.





„Je překvapivé, že Berkshire tak výrazně snížila svůj podíl za pouhé jedno čtvrtletí. Je to rozdíl od dřívější praxe dlouhodobých investic a postupném přidávání akcií,“ řekl Tony Huang, viceprezident společnosti Taishin Securities Investment Advisory Co.



Čipový průmysl se potýkal s přerušením dodávek způsobeným Covidem v Číně a propadem poptávky po elektronice v důsledku prudce rostoucí inflace. A poté, co Bidenova administrativa uvalila nová omezení na přístup Číny ke klíčovým technologiím, snížila TSMC v roce 2022 svůj cíl výdajů o přibližně 10 % na asi 36 miliard USD. Ekonomika průmyslu se také mění. Během politického napětí mezi USA a Čínou tlačí vlády ve Washingtonu, Tokiu i Bruselu na TSMC, aby jim pomohla vybudovat místní výrobní kapacity. To by mohlo znamenat navýšení nákladů.



Koncem loňského roku se zdálo, že pro hodnotové investory je vhodná doba na nákup akcií TSMC. Podle údajů agentury Bloomberg dosáhl v říjnu forwardový poměr ceny k zisku 10,3násobku, což je nejméně od roku 2015. Poté se v listopadu vrátil zpět na téměř 14násobek. Když se investoři snažili odhadnout dno akcií čipařů, rostly akcie tchajwanského výrobce čipů spolu s akciemi ostatních globálních hráčů. Minulý měsíc své zisky prodloužil i poté, co oznámil plány na další snižování výdajů a signalizoval první pokles čtvrtletních příjmů za čtyři roky.



Přestože akcie budou pravděpodobně v blízké budoucnosti kvůli zprávám o Buffettově výprodeji klesat, dlouhodobější výhled TSMC je podle Huanga z Taishin Securities stále pozitivní. „Mnoho globálních investorů pokračuje v přibírání akcií se zlepšujícím se fundamentem, včetně lepší míry využití a vůdčí role v pokročilých technologiích,“ dodal.



Zdroj: Bloomberg