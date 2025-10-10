Hledat v komentářích

Ray Dalio: USA směřují k dluhové krizi a společenskému konfliktu

Ray Dalio: USA směřují k dluhové krizi a společenskému konfliktu

10.10.2025 15:57
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Ray Dalio znovu varuje před rychle rostoucím zadlužením americké vlády. Upozorňuje, že kromě dluhu hrozí i hlubší společenské konflikty a rostoucí nerovnost, které mohou vést k občanským nepokojům.

Zakladatel Bridgewater Associates Ray Dalio znovu varoval před rychle rostoucím zadlužením americké vlády, které podle něj vytváří prostředí „velmi podobné“ období před druhou světovou válkou, píše Bloomberg. „Když dluh roste rychleji než příjmy, je to jako usazeniny v cévách, které postupně omezují průtok – v tomto případě výdaje,“ řekl Dalio (76) v rozhovoru pro Bloomberg Television s moderátorkou Francine Lacquovou, který byl odvysílán v pátek.

Tento miliardář a investor dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s narůstajícím americkým dluhem. Už minulý měsíc označil situaci za „hrozbu pro měnový řád“. Kritizuje politiky napříč stranami a volá po kombinaci zvýšení daňových příjmů a škrtech ve výdajích, aby se vyřešila „dluhová bomba“.

Podle odhadů Kongresového rozpočtového úřadu činil veřejně držený dluh USA v loňském roce 99 % HDP. Do roku 2034 by měl vzrůst na 116 % HDP, což by bylo nejvíce v historii země. Dalio však upozorňuje, že rostoucí dluh je jen částí problému. K tomu se přidávají globální konflikty a rostoucí nerovnost bohatství, které podle něj vytvářejí prostředí „plné důvodů k obavám“, píše Bloomberg.

Na otázku, zda hrozí další světová válka, Dalio odpověděl, že se spíše formuje „jakýsi občanský konflikt“ v USA i dalších částech světa, kde existují „nesmiřitelné rozdíly“. „Tyto konflikty se stanou testem síly jednotlivých stran,“ uvedl. „Pokud se těmito problémy nebudeme zabývat, riskujeme mnohem víc.“

Dalio založil Bridgewater v roce 1975 a stal se známým díky prosazování tzv. radikální transparentnosti v tomto makro hedgeovém fondu spravujícím miliardy dolarů. Postupný odchod z firmy zahájil v roce 2017 a letos definitivně prodal svůj zbývající podíl a opustil správní radu. Firma sídlící ve Westportu v Connecticutu je letos na cestě k největšímu zisku od roku 2010, vyzdvihuje Bloomberg. V posledních letech prošla reorganizací pod vedením generálního ředitele Nira Bar Dea, který provedl personální změny a snížil objem spravovaných aktiv s cílem zlepšit výkonnost. K 31. prosinci spravoval Bridgewater 92 miliard dolarů, což je pokles z téměř 140 miliard na začátku roku 2023.

 

