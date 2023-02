Intel už není stroj na peníze. Wall Street sází na to, že svou rekordní dividendu bude muset osekat

Dividendové výnosy společnosti jsou mezi velkými technologickými společnostmi nejvyšší. S rostoucími požadavky na kapitálové výdaje a krvácející hotovostí se ale na Wall Street množí spekulace, že si své výplaty neudrží.

Při současném tempu by dividenda Intelu v roce 2023 stála více než 6 miliard dolarů. Analytici z a patří mezi ty, kteří se obávají, že však bude nucen dát přednost vysokým výdajům potřebným k opětovnému získání vedoucího postavení ve výrobě a výplatu akcionářům tak snížit. To by mohlo být další ránou pro jeho akcie.

„Dividenda se zdá být v rozporu s nedostatkem vygenerované hotovosti a těžkým investičním cyklem,“ napsal analytik Joseph Moore. Rozvoj ve výrobě je pro plán obratu Intelu zásadní a „všechno ostatní se tomuto cíli musí přizpůsobit,“ dodal Moore.





Více než 5% výnos Intelu (vypočítá se vydělením roční výplaty cenou akcií) významně převyšuje výnosy ostatních výrobců čipů. Svou první dividendu vyplatil v roce 1992 a od té doby ji stále navyšoval. V daném období byl pro zbytek čipového průmyslu příkladem toho, jak je důležité mít tu nejlepší výrobní technologii. To sice obnášelo obrovské náklady na výzkum, design a kapitálové výdaje, ale přineslo to více než dost peněz na pokrytí účtů a neustálé zvyšování výplat. Pak ale postoupil své vedoucí postavení ve výrobě čipů společnostem s hlubšími kapsami, jako je Taiwan Semiconductor Manufacturing a Samsung Electronics. Nyní tak čelí skupině konkurentů, kteří pronikají na trh s procesory do osobních počítačů a serverů, kde dříve dominoval.



Intel ve své zprávě o hospodaření za čtvrté čtvrtletí namaloval jednu z nejchmurnějších předpovědí ve své historii. Pro aktuální období očekává ztrátu a tržby, které zaostávají za odhady analytiků o miliardy dolarů. Kombinace velkých výdajů a klesajících příjmů mu zároveň vynesla snížení ratingu od tří hlavních ratingových agentur. Bloomberg Intelligence vypočítal, že kumulativní využití hotovosti by u Intelu mohlo do roku 2024 převýšit tvorbu interní hotovosti o více než 20 miliard dolarů.

Vedení společnosti si je ale důležitosti udržení výplaty velmi dobře vědomo. Přesto ale, když byl finanční ředitel Dave Zinsner v minulém měsíci dotázán na dividendu, myšlenku jejího snížení nezavrhl. „Představenstvo, management – ke strategii alokace kapitálu zaujímáme velmi disciplinovaný přístup a budeme i nadále odhodláni zůstat velmi obezřetní, pokud jde o alokaci kapitálu pro vlastníky,“ řekl. "A jsme odhodláni udržovat konkurenceschopnou dividendu."





Konečné rozhodnutí Intelu bude mít pro jeho akcie velké důsledky. Za poslední rok se akcie propadly o 41 % v rámci historického propadu čipů používaných pro osobní počítače. A snížení dividend by podle Charlese Sizemorea, hlavního investičního ředitele společnosti Sizemore Capital Management, v blízké budoucnosti téměř jistě přineslo jeho akciím více problémů.



"Různé typy investorů tíhnou k různým typům akcií," řekl. "Pokud jsou vaší hlavní klientelou dividendoví investoři a vy již nebudete jako výnosový titul atraktivní, stanete se svým způsobem sirotkem."

Zdroj: Bloomberg