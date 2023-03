Hypoindex: Sazby hypoték v únoru klesly o 0,1 %. Je to nejvýrazněji za dva roky

Průměrná sazba hypoték na počátku března klesla na 6,27 procenta z únorových 6,37 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti. Podle odborníků je snížení sazeb důsledkem konkurenčního boje mezi bankami.



Snížení sazeb o 0,1 procentního bodu je nejvýraznějším poklesem za poslední dva roky. "Hypoteční banky s vidinou přicházejícího jara a tím zahájení stavební sezóny začaly aktivněji přistupovat ke své cenotvorbě a v souvislosti s konkurenčním bojem začaly některé z bank snižovat úrokové sazby hypoték," uvedl hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.



V minulém měsíci klesly průměrné sazby u všech typů hypoték. Nejvýraznější byl pokles u hypoték se zástavní hodnotou nemovitosti do 80 procent s tříletou fixací, které klesly o 0,15 procentního bodu na 6,39 procenta. Stejný pokles vykázaly i hypotéky se zástavní hodnotou nemovitosti nad 80 procent s tříletou fixací, jejichž sazby nyní jsou 6,62 procenta. Nejnižší sazby nyní jsou u hypoték se zástavní hodnotou nemovitosti do 80 procent s fixací na deset let, kde činí 6,03 procenta.



Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,27 procenta klesla v březnu o 209 korun na 23.132 korun. Výše průměrné měsíční splátky se tak vrátila na úroveň loňského léta.



Výraznější pokles sazeb Sýkora nečeká do doby, než Česká národní banka (ČNB) sníží svou základní úrokovou sazbu ze současných sedmi procent. "Prognózy vývoje sazeb pro letošní rok se nevyvíjí úplně nejlépe. Stejně tak jako ČNB v tichosti upravuje svoje odhady vývoje letošní inflace z 9,1 procenta na téměř 11 procent, tak se dá očekávat, že i případné snižování sazeb se posouvá. A tak původní optimistické odhady na snižování základních sazeb už na podzim letošního se nezdají příliš reálné. Pokud tedy vůbec dojde letos k poklesu těchto sazeb, tak je můžeme čekat až na jeho konci, případně až počátkem roku 2024," uvedl Sýkora.