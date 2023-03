Akcie i výnosy dluhopisů dál rostou, ačkoli tempo zvolnilo

Úvodní růst na evropských akciových trzích sice během dopoledne trochu vadne, ale i tak se klíčové indexy drží zhruba půl procenta v plusu. Amerika naznačuje opět smíšené obchodování, ovšem futures se zatím od včerejších úrovní odchylují jen mírně.



Stále sledujeme zklidňování nervozity kolem bank, když nové znepokojivé zprávy nechodí a většina důležitých jmen v sektoru se obchoduje opět v plusu. Spolu s menším strachem z pokračujících problémů a případných systémových rizik klesá poptávka po bezpečí a dluhopisy tak ztrácejí na ceně. Výnosy se po včerejším výrazném nárůstu posouvají vzhůru už mírnějším tempem, které je ale na evropské straně stále citelné. Kupříkladu v Německu vidíme na 2Y splatnosti nárůst o 9 bps.



Souvisejícím efektem je potom ústup sázek na otočku a snižování úrokových sazeb centrálních bank. V zámoří je tento proces pomalý a trhy stále do cen plně nezahrnuly možnost ještě jednoho zvýšení sazeb, zatímco zůstávají přesvědčené o obratu. V eurozóně pak OIS naznačují postupné zvedání až do třetího čtvrtletí, a to ještě o 50 bps.



Eurodolar se postupně zvedá a dnes se kurz obchoduje na 1,0820. Na měnový pár působí několik vlivů zároveň. Směrem vzhůru mu pomáhá změna výnosů a očekávání o politice centrálních bank. Se vztahem k averzi k riziku je to však složitější. V průběhu měsíce chodily negativní bankovní zprávy jak z USA, tak z Evropy, a dolar se neukázal jako univerzální bezpečný přístav. Poslední turbulence se však točily minulý týden kolem a doléhaly na euro, proto by zlepšení nálady mělo hrát to karet také spíše společné evropské měně.



Koruně klidnější obchodování na hlavních trzích příliš nesvědčí, když zároveň hodně narostly eurové i dolarové výnosy. Navíc trh vyčkává na ČNB (zítra). Dopoledne se česká měna obchoduje na 23,73 za euro.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7552 -0.1107 23.8179 23.7382 CZK/USD 21.9640 -0.2770 22.0330 21.9230 HUF/EUR 384.9886 -0.2899 386.3931 383.7867 PLN/EUR 4.6827 -0.1101 4.6873 4.6797

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4482 0.1885 7.4609 7.4288 JPY/EUR 141.8445 -0.1373 142.1672 141.0508 JPY/USD 131.1540 -0.3078 131.2780 130.7340

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8798 0.1097 0.8798 0.8772 CHF/EUR 0.9916 0.2578 0.9930 0.9879 NOK/EUR 11.2993 0.0004 11.3018 11.2671 SEK/EUR 11.2067 -0.0031 11.2110 11.1671 USD/EUR 1.0815 0.1741 1.0832 1.0810

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4986 -0.3597 1.5042 1.4934 CAD/USD 1.3678 0.1197 1.3678 1.3632