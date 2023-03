Nebyl pochopen zdroj největšího rizika bank, varuje ekonom Summers

Bývalý ministr financí americké vlády a známý ekonom Larry Summers hovořil na Bloombergu o tom, že vládní činitelé by nyní měli stabilizovat situaci kolem bankovního sektoru. Na to podle ekonoma stačí, aby dali jasně najevo, že pokud by byly v ohrožení vklady v jakékoliv bance, budou použity zákonné výjimky tak, aby nebyl ohrožen finanční systém.



Summers míní, že popsaný postup je dostatečný na to, aby byly sníženy současné tlaky v bankovním systému. K tomu ale dodal, že vážnou chybu udělali regulátoři a Fed, když v roce 2022 neprovedli zátěžové testy bank zaměřené na jejich možnou zranitelnost plynoucí z rostoucích sazeb. Tento růst totiž vede k poklesu cen řady cenných papírů, a tudíž ke ztrátám bank. To, že takové testy provedeny nebyly, podle Summerse ukazuje, že regulátoři nechápali, co je největším zdrojem rizika.







Bloomberg připomněl názor šéfa Fedu Powella, podle kterého je Silicon Valley bank jen výjimkou. Summers míní, že ve světě vyšších sazeb a digitálního bankovnictví se mění i rizika. Lidé jsou totiž schopni velmi rychle přesouvat svá depozita a v následujících pár letech podle ekonoma poznáme, jaký to může mít dohromady efekt dopad na celý systém. A tudíž jaké mohou být nové požadavky v oblastech, jako je pojištění vkladů a regulace.



Na otázku týkající se evropského bankovního sektoru ekonom odpověděl, že existuje rozdíl mezi tím, jak fungují banky ve Švýcarsku na straně jedné a v eurozóně na straně druhé. Celkově je pak podle ekonoma nutné vyjasnit pravidla týkající se toho, komu a kdy bude případně poskytována vládní pomoc. I přes roky diskusí jde totiž stále o téma, které není dotažené do konce.



Zdroj: Bloomberg