Akciím se nepostavilo nic do cesty za pozitivním zakončením měsíce

Na události poměrně chudý týden aspoň ve svém závěru dodal pár zajímavých dat. Ta se nestala brzdou pro aktuální pozitivní vývoj na finančních trzích a mírně ho i podpořila. Ve výsledku tak klíčové evropské akciové indexy rozšířily své dopolední zisky na 0,3 až 0,9 pct, Wall Street pak otevřela asi půl procenta do plusu.



Po inflaci v Tokiu (silná indikace pro celé Japonsko), která mírně překonala odhady, naopak inflace v eurozóně zpomalila výrazněji, než se čekalo. Neplatí to sice u jádrové inflace nebo čísel z Německa a Francie, ale dezinflační proces vypadá pevně zajetý, takže se tím investoři nenechali zaskočit. A odpolední čísla ukazující ústup inflace i v případě amerického indexu PCE (deflátor výdajů na osobní spotřebu) je utvrdila v názoru, že cenový problém navzdory postoji centrálních bank rychle odeznívá. Z tohoto titulu zůstaly bez odezvy komentáře z Fedu i ECB naznačující další zvedání úrokových sazeb.



Následně náladu nezkazil ani index aktivity průmyslu chicagského ISM. Ten sice zůstává velmi nízko (43,8 bodu), ale oproti únoru se mírně zlepšil a překonal odhady. Revize březnové spotřebitelské důvěry směrem dolů velkou pozornost nepřitáhla.



Výnosy dluhopisů se s přispěním odpoledních dat snížily, ovšem pouze drobně. Dolar se poslední den v týdnu snažil trochu vylepšit své skóre, ale moc se to nepovedlo, když se kurz EURUSD sesunul jen lehce pod 1,09. Koruna dál posiluje, i zde však jde pouze o malé změny a kurz k euru se nevzdaluje 23,50.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4844 -0.2387 23.5824 23.4604 CZK/USD 21.5740 -0.0371 21.6660 21.5330 HUF/EUR 380.6007 0.1420 382.6278 378.9785 PLN/EUR 4.6770 0.0100 4.6810 4.6672

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4784 -0.2278 7.5089 7.4691 JPY/EUR 144.7830 0.0311 145.3740 144.6070 JPY/USD 133.0235 0.2291 133.5950 132.7600

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8795 -0.0886 0.8807 0.8776 CHF/EUR 0.9928 -0.3538 0.9990 0.9924 NOK/EUR 11.3785 0.4454 11.4021 11.3149 SEK/EUR 11.2511 -0.4156 11.3143 11.2510 USD/EUR 1.0884 -0.2017 1.0909 1.0864

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4910 0.0745 1.4993 1.4839 CAD/USD 1.3528 0.0251 1.3563 1.3521