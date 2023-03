Lasry: Aktuálním tématem je odliv vkladů z menších bank. Zajímavou investicí může být i sport

Ředitel společnosti Avenue Capital Group Marc Lasry se domnívá, že lidé budou nyní přemýšlet o tom, zda ponechají vklady u menších bank, nebo je přesunou do bank typu . Co budou následně dělat? Na tuto otázku Lasry odpověděl, že je to otázka důvěry a významnou roli zde hraje to, že u velkých bank zasahuje v případě problémů centrální banka proto, aby nedošlo k problémům v celém systému. Pokud tedy má nějaká firma u menší banky miliony dolarů, bude mít tendenci přesunout se k bance velké, jestliže Fed nedá jasně najevo, že se ani u menší banky „nemá čeho obávat“.



I kdyby byla pravděpodobnost pádu menší banky malá, stále je podle uvedeného pohledu větší než u bank velkých. Znamená to v konečném důsledku, že sektor menších bank bude čelit nestabilitě kvůli odlivu vkladů? Podle experta se odliv depozit může projevit v následujících měsících a pak bude záležet na tom, co udělá Fed.



Lasry se domnívá, že v následujících měsících bude pro banky také těžší poskytovat úvěry. Standardy budou utahovány a investor se tak domnívá, že společnosti jako jeho budou ze situace těžit. Budou to totiž právě ony, kdo může v některých případech zastoupit banky a poskytnout finance. Růst by pak podle experta mohl počet firem, které nejsou schopny splácet své závazky.







Investor je spolumajitelem basketbalového týmu Bucks a odpovídal na dotaz, co si myslí o dalším vývoji valuací sportovních týmů. Podle některých názorů totiž nyní dosahují svého vrcholu a měla by přijít korekce. Lasry s tím ale nesouhlasí, podle něj bude pokračovat rostoucí trend. Mimo jiné proto, že „jde o jednu z mála věcí, na kterou se lze dívat živě, a lidi mají sport stále rádi.“



Bloomberg dodal, že podle odhadů Forbesu je valuace Bucks na 2,3 miliardy dolarů. Lasry k tomu dodal, že valuace konkrétního týmu jsou do značné míry funkcí toho, jak se mu vede na hřišti. A investor sportu dokonce věří natolik, že jeho investiční společnost by měla vytvořit fond zaměřený právě na toto téma.



Na závěr Lasry odpovídal na dotaz týkající se jeho investic do kryptoměn. Odpověděl, že je spokojen s tím, co nyní má a další v tuto chvíli nenakupuje. „Uvidím, co se tu stane během příštího roku, nyní je mnohem více příležitostí v tom, co dělám dennodenně, tedy u půjček,“ dodal.



Zdroj: Bloomberg