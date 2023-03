Americká inflace bude příští rok stagnovat na 3 procentech, uvádí prognóza newyorského Fedu

Federal Reserve Bank of New York předpovídá, že americké hospodářství bude v následujících dvou letech zhruba stagnovat (viz zde). K tomu dodává, že produkční mezera by měla být v tomto období podobná a měla by se pohybovat mezi 1,3 – 1,5 %. Co predikce Fedu z New Yorku říkají o dalším vývoji inflace?



Podle následujícího grafu by měl pokračovat pokles jádrové inflace nastartovaný v první polovině minulého roku. V roce letošním by dokonce měl nabrat na tempu a na jeho konci by měla inflace dosahovat 3,5 %:



Zdroj: Federal Reserve Bank of New York



Dezinflační trend by měl ale v roce 2024 znatelně zeslábnout a inflace se tak podle předpovědí dostane ke 3 % s tím, že následně bude na této úrovni stagnovat. Samozřejmě jde o situaci, kdy by se inflace stále pohybovala znatelně nad inflačním cílem centrální banky ve výši 2 %.



Ve vztahu k nastavení monetární politiky jsou někdy zmiňovány takzvané neutrální sazby. Jde o sazby, které by ekonomiku neměly ani stimulovat, ani brzdit, jejich odhady jsou ovšem složité,a to zejména v době vyšší nejistoty a volatility, jakou je ta současná. Federal Reserve Bank of New York přesto přichází s historickými odhady těchto sazeb a predikcemi jejich dalšího vývoje:



Zdroj: Federal Reserve Bank of New York



Před rokem 2020 se tedy podle odhadů pohybovaly reálné neutrální sazby (tj. očištěné o inflaci) mezi 0 – 1 %. Letos by měly vzrůst téměř ke 2 % a pak Fed čeká jejich postupný pokles k úrovním kolem 1,3 %. Pokud bychom k nim přičetli předpovídanou jádrovou inflaci, nominální neutrální sazby by tedy měly směřovat k 4,3 %. Připomínáme, že tyto předpovědi nejsou oficiálními predikcemi americké centrální banky, slouží jako jeden ze vstupů k jejich tvorbě.



