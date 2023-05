Wall Street ve stínu dluhového stropu

Týden se dneškem dostal do své druhé poloviny a to bylo důvodem nervozity na americkém akciovém trhu, neboť "klidný" průběh by nastal, pokud by se schválilo navýšení dluhového stropu USA do konce tohoto týdne - času tedy moc nezbývá. Z čeho mají investoři takový strach, když se většinou zkrátka posune strop výše a "jede se dál"? Domnívám se, že velkou roli hraje samozřejmě politika a snaha republikánu s tempem zadlužování něco dělat, přičemž nejde jen o tempo zadlužování (i to je doslova dechberoucí), ale rovněž o výrazné prodražení obsluhy takového zaúvěrování při aktuálních úrokových sazbách na USD a stále se prodlužujícímu výhledu nutnusti minimálně setrvání na aktuálních úrovních, ne-li nutnosti sazby dokonce dále zvyšovat. S největší pravděpodobností dojde nakonec ke společnému kompromisu s demokraty (ti by nejraději nedělali žádná úsporná opatření a jednoduše navýšili dluhový strop). Otázkou zůstává, jestli se kompromis stihne, proto bych očekával zvýšenou volatilitu i v příštích dnech a to samozřejmě primárně řízenou politickými rozhodnutími. Každopádně se to zatím jeví jako poměrně dobrá záminka pro mírnější korekci akciových trhů.

Dnešní výprodej byl poměrně plošný, když všechny akciové indexy ukončily den s necelou procentní ztrátou. Energetický sektor byl dnes díky růstu cen ropy (+1,5 %) jediný v zelených číslech (Chevron +0,3 %, Mobil +1,1 %, +0,8 %). Realitní a finanční sektor pak byl dnes naopak tím nejslabším článkem (Bank of America -1,7 %, -1,2 %, -3,1 %, -1 %). Nedařilo se an technologickým titulům (Apple +0,2 %, Alphabet -1,4 %, -1,5 %, -1,7 %, -0,5 %).

Důležité jsou rovněž výsledky společnosti - ta je ohlasí již za pár minut - ve 22:20. Vzhledem k tomu, jak často se skloňuje "umělá inteligence" v posledních týdnech, jsem přesvědčen, že můžeme být svědky poměrně volatilní reakce.