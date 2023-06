Víkendář: Trochu bublina na technologiích

Marko Kolanovic z JPMorgan se domnívá, že rally na technologiích je výjimečná, nyní už „příliš výjimečná“. Investoři jeví velký zájem zejména o firmy, které jsou podle nich nějak spojeny s rozvojem a využitím umělé inteligence. Výsledkem jsou ale vysoké valuace sektoru. To podle experta sice neznamená, že technologie nemohou ještě o něco vzrůst, nicméně „myslíme si, že už tu je trochu bublina.“

Kolanovic se tedy podle svých slov domnívá, že už je pozdě na nákup zmíněných titulů. „Pokud je poměr cen a zisků na akcii 100 či 200, může jít samozřejmě ještě výš. Ale není to něco pro hodnotové investory a já se k hodnotovému pohledu přikláním,“ dodal stratég. Negativním signálem pak podle něj může být i to, že technologie rostou v době, kdy se zvyšují sazby. K tomu totiž obvykle nedochází.

Následující graf od porovnává výkony celého amerického trhu s návratností skupiny tvořené společnostmi Meta, , , , Google, a NVIDIA. Ta si od počátku roku připisuje asi 50 %, zatímco zbylých 493 akcií je na nule a trh jako celek posílil o 11 %:





Zdroj: Twitter





Na CNBC hovořili o tom, že právě hodnotoví investoři byli posledním obratem na trhu a opětovným posilováním technologií odsunuti stranou. Není přitom možné, že by rostoucí zisky technologií ospravedlnily jejich současné valuace? Kolanovic na to odpověděl, že to je jeden z možných příběhů a je to ten nejlepší. Připomněl také, že umělá inteligence není ničím novým, tato technologie tu je již pět, deset let. A povede k tomu, že některé firmy díky ní získají, jiné ale budou ztrácet a někde půjde o hru s nulovým součtem.

„Není to něco, co se objevilo před třemi měsíci. A když roste cena akcií každé firmy, která hovoří o umělé inteligence, budí to ve mně jako v hodnotovém investorovi určité obavy,“ dodal stratég. Výrazný růst pak nevidí ani u celého trhu, hlavním důvodem je „negativní šok ze strany sazeb“. K tomu se přidává kvantitativní utahování a Fed, který ve skutečnosti chce dosáhnout zpomalení ekonomiky.

Podle stratéga tedy neprobíhá vstup do nového cyklu, který by sebou nesl začátek nového cyklického býčího trhu. Expert míní, že se stále pohybujeme v cyklu starém, a to v jeho pozdní fázi. Kolanovic podle svých slov uznává, že akciový trh je s ohledem na popsaný vývoj překvapivě odolný. Přesto však nepředpokládá soustavný růst dříve, než Fed začne sazby snižovat. Tedy dříve, než přijde úplný obrat v monetární politice.