Tržby odvětví AI mohou do roku 2032 vzrůst na 1,3 bilionu USD

Zpřístupnění nástrojů umělé inteligence zaměřených na spotřebitele, jako je ChatGPT či Bard, by mohlo vést k silnému růstu, který potrvá deset let. Tržby na trhu s generativní umělou inteligencí (AI) by se tak mohly zvýší na 1,3 bilionu dolarů (28,6 bilionu Kč) v roce 2032 z loňských 20 miliard dolarů. Uvádí to zpráva analytické společnosti Bloomberg Intelligence, podle níž by odvětví mohlo v následujících deseti letech růst tempem 42 procent ročně.



Za růstem bude podle analytiků nejprve poptávka po infrastruktuře nutné k trénování systémů umělé inteligence a následně po zařízeních, která modely umělé inteligence využívají. Poptávka bude také po reklamě a dalších službách, které využívají podpory umělé inteligence.



"Svět v příštích deseti letech čeká exploze růstu v sektoru generativní umělé inteligence, která přinese zásadní změnu fungování technologického sektoru," uvedl vedoucí týmu analytiků. "Tato technologie se bude v průběhu svého vývoje stávat čím dál podstatnější součástí výdajů na informační technologie, reklamu a kybernetickou bezpečnost," dodal.





Poptávka po generativní umělé inteligenci zaznamenala od uvedení chatovacího robota ChatGPT koncem loňského roku celosvětový boom. Technologie promění pracovní trh, a to od zákaznických služeb až po bankovnictví, píše Bloomberg. Generativní umělá inteligence využívá velké vzorky dat, na kterých se učí reagovat na dotazy uživatelů.



Mezi vítěze rozmachu umělé inteligence se podle zprávy patrně zařadí cloudová divize Amazonu, dále mateřská společnost Googlu Alphabet, ale také firmy či . Ten už investoval miliardy dolarů do společnosti OpenAI, z jejíž dílny vzešel ChatGPT.



Největším motorem růstu tržeb segmentu generativní umělé inteligence bude podle prognóz Bloomberg Intelligence poptávka po infrastruktuře potřebné k trénování modelů umělé inteligence, která do roku 2032 dosáhne tržeb odhadem 247 miliard dolarů ročně. Obchod s digitálními reklamami s podporou umělé inteligence by měl do roku 2032 dosáhnout ročních tržeb 192 miliard dolarů a tržby ze serverů navržených na provoz umělé inteligence by mohly dosáhnout 134 miliard dolarů, uvádí zpráva.

Zdroj: Bloomberg, čtk