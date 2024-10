WSJ: Podíl Googlu na trhu s kontextovou reklamou za rok klesne pod 50 procent

Podíl amerického technologického giganta Google ze skupiny Alphabet na trhu s kontextovou reklamou na internetu ve Spojených státech v příštím roce klesne pod 50 procent. Napsal to deník The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na data společnosti eMarketer. K vývoji přispívá rostoucí popularita vyhledávání přes TikTok u nejmladších generací, dále investice firmy do kontextové reklamy i nástup technologií umělé inteligence (AI).



"Poprvé za 15 let tu budeme mít životaschopné alternativy ke Googlu," řekl americkému deníku expert na internetový marketing Nii Ahene. Podíl Googlu ve vyhledávání přitom soustavně klesá. Zatímco ještě v roce 2018 se blížil 60 procentům, do konce letošního roku se podle současných odhadů sníží na 50,5 procenta a v příštím roce na 48,3 procenta.



Podíl Amazonu na trhu s kontextovou reklamou v posledních letech prudce vzrostl. V roce 2018 činil deset procent, zatímco v příštím roce by měl dosáhnout 24,2 procenta. Příjmy z kontextové reklamy letos Amazonu podle tohoto odhadu vzrostou o 17,6 procenta, zatímco Googlu jen o 7,6 procenta.



Sociální síť TikTok, zaměřená na krátká videa, má podle dat společnosti eMarketer na trhu s digitální reklamou v USA podíl 3,4 procenta. Nicméně příjmy z této oblasti firma v letošním roce pravděpodobně zvýší o 38 procent. Platforma také nedávno umožnila cílení reklamy na základě vyhledávacích dotazů uživatelů, což nejmladší generace často využívají jako alternativu k vyhledávání na Googlu.



Zakladatel Amazonu Jeff Bezos navíc finančně podporuje start-up Perplexity, který se zaměřuje na vyhledávání podporované umělou inteligencí. V říjnu firma představí kontextovou reklamu pod odpověďmi na dotazy generované AI. Dosud generovala příjmy hlavně z předplatného za 20 dolarů měsíčně, připomíná WSJ.



Právě ve Spojených státech v září začal soudní spor, ve kterém ministerstvo spravedlnosti obviňuje Google z potlačování hospodářské soutěže v oblasti technologií pro internetovou reklamu. Google podle žalobců z větší části ovládá infrastrukturu nutnou k financování webových stránek, když prostřednictvím svého systému uskuteční každou sekundu více než 150.000 prodejů on-line reklamy. Žalobci tvrdí, že Google vyvinul komplexní mechanismus, jehož cílem bylo ovládnout trh s internetovou reklamou.



Pokud okresní soudkyně Leonie Brinkemová shledá, že Google porušil zákon, bude následně zvažovat požadavek žalobců, aby společnost musela prodat platformu pro prodej internetové reklamy Google Ad Manager. Ta v roce 2020 představovala 4,1 procenta tržeb a 1,5 procenta provozního zisku společnosti, vyplývá z průzkumu společnosti Wedbush a soudních dokumentů.



Jde o druhý velký antimonopolní případ proti Googlu z poslední doby. V srpnu americký okresní soudce rozhodl, že Google má nezákonný monopol v oblasti internetového vyhledávání.