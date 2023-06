Supercyklus umělé inteligence na svém začátku

Portfolio manažer společnosti BullseyeBrief.com Adam Johnson se domnívá, že umělá inteligence (AI) není na akciovém trhu jen novým módním trendem, ale jde o „skutečnou věc“. Na Yahoo Finance tento investor hovořil i o akciích, které by mohly z rozvoje AI těžit.

Podle experta je nyní každý současný počítač včetně chytrých telefonů příliš pomalý. Umělá inteligence totiž bude vyžadovat větší výkon, tudíž lepší čipy a další hardware. Expert tak hovoří o supercyklu AI, který sebou ponese změny v řadě oblastí. Na Yahoo dodali, že jednoznačným akciovým vítězem této změny je doposud NVIDIA. Co by Johnson doporučil vedle ní?

Investor se domnívá, že firem a akcií, které budou v čele rozvoje AI, není zase tak mnoho. To je důvod extrémního zájmu o společnosti typu NVIDIA. Ta těží zejména z mimořádné rychlosti a výkonu jejích čipů. Ty jsou podle experta znatelně před konkurencí, protože jsou schopny provést „30 bilionu výpočtů za sekundu“. Konkurence se takovému číslu ani zdaleka neblíží a proto investoři považují tuto akcii za jádro investic do umělé inteligence.

Johnson také zmínil akcie společnosti C3.AI či Palantir. Umělá inteligence by přitom měla být schopná pomáhat společnostem v řadě odvětví včetně leteckých společností. Takže podle experta by například společnost Delta Airlines měla být díky ní schopna mnohem lépe optimalizovat své lety. Následující graf porovnává valuace společností z odvětví polovodičů. Konkrétně jde o různé druhy poměrů cen a zisků, na čele žebříčku figurují s velkým náskokem NVIDIA a Novanta:

Zdroj: Twitter

Průměr smíšeného PE akcií z grafu se pohybuje nad dvaceti, společnosti na čele žebříčku ale mají smíšené PE u padesáti. Naopak u akcií s nejnižšími valuacemi mají smíšené PE u deseti.

Johnson se domnívá, že velké technologické firmy jsou sice dobré společnosti, ale nejsou to čisté sázky na AI. Platí to i o Googlu a . V této souvislosti expert uvedl, že dnes známý ChatGPT ve skutečnosti negeneruje žádné zisky. Považovat Micrososft za sázku na AI je podle experta spíše jen přáním. On sám jeho akcie vlastní kvůli tomu, jak aktivní je společnost v oblasti cloudu. A Google zase vlastní kvůli vyhledávání. U obojího je prvek umělé inteligence, ale existují akcie, kde je mnohem silnější.

Johnson na závěr hovořil o různých populárních tématech na akciovém trhu, která vždy vedou některé společnosti ke změně názvu a podobným krokům, které mají zvýšit jejich oblibu u investorů. Pro skutečný úspěch ale musí firma přijít s něčím skutečným a u AI bude celý proces dlouhodobý. Nyní je na trhu jen několik málo firem, které jsou skutečnou sázkou na toto téma. Situace se může změnit za čas poté, co by na trh mohly přes primární úpis akcií vstoupit další.

Zdroj: Yahoo Finance