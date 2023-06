Perly týdne: Apple směrem ke 4 bilionům dolarů kapitalizace a terapie kvůli Amazonu

Dan Ives ze společnosti Wedbush se domnívá, že během pár let by se kapitalizace Applu mohla dostat až na 4 biliony dolarů. Analytik společnosti Bernstein Mark Shmulik zase vidí potenciál v Amazonu, ten by ale podle něj musel splnit několik podmínek. A poukazuje na mohutný příliš peněz do technologií.



na kapitalizace 4 bilionů dolarů: Dan Ives ze společnosti Wedbush zvýšil svou cílovou cenu u akcií Applu z 205 na 220 dolarů. Podle něj je nyní „vše o množství prodaných iPhonů“. A výrazným skokem dopředu by pak měl být iPhone 15. Podle experta také během posledních 4 let nedošlo k výměně za nový model asi u 250 milionů těchto telefonů, což by mělo zvyšovat budoucí prodeje. V býčím scénáři by se pak celková kapitalizace Applu mohla do roku 2025 zvednout na 4 biliony dolarů. Nyní se přitom pohybuje kolem 2,8 bilionu dolarů.



Ives odhaduje, že v roce 2024 by mohl ze služeb generovat asi 100 miliard dolarů. Ohledně nově představeného „prostorového počítače“ Vision Pro expert řekl, že tu jsou skeptici, podle něj jde ale o krok směrem k rozšiřování služeb Applu. A také k většímu využívání umělé inteligence touto společností. Analytik byl tázán i na Teslu. U ní vidí potenciál díky zlepšujícímu se výhledu na straně poptávky v Číně. K tomu se domnívá, že zlepšovat se budou i marže a již nebude snižovat ceny svých vozů.



Na závěr rozhovoru se diskuse stočila zpět k Applu a jeho valuacím, které jsou podle CNBC hodně vysoko. Ives na to odpověděl, že on se na hodnotu firmy dívá jako na sumu jejích jednotlivých aktivit. A pak mu vychází zmíněný potenciál pro růst ceny daný do značné míry očekávaným vývojem služeb.





Technologická koncentrace: Zatímco v minulém roce si téměř 60 % akcií v indexu S&P 500 vedlo lépe, než celý trh, letos to je zatím méně než 30 %. Jak ukazuje následující graf, jde o extrém. Od roku 2007 totiž koncentrace zisků nebyla vyšší, než letos. Naopak ztráty byly nejvíce koncentrované v minulém roce a v letech 2009 a 2010. Vývoj v posledních dvou letech lze přitom do značné míry připsat tomu, jak si vede technologický sektor, přesněji řečeno největší firmy v něm:

Zdroj: Twitter



Deutsche Bank v druhém obrázku ukazuje globální tok kapitálu směrem k jednotlivým odvětvím. V posledních dvou měsících se výrazně zvedl zájem o zmíněné technologie, opak platí o energetických společnostech. V menší míře pak o materiálech a finančním sektoru:





Zdroj: Twitter

dělá příliš mnoho: Analytik společnosti Bernstein Mark Shmulik napsal otevřený dopis vedení Amazonu. V něm doporučuje, aby firma omezila některé své aktivity a investice a zaměřila se na menší počet těch, které mají největší potenciál. Podle analytika firma může zlepšit přístup k investicím a komunikaci a tím pomoci akciím k růstu na 180 – 200 dolarů. Dopisu si všímají na Yahoo Finance a pozvali Shmulika, aby jim osvětlil svůj pohled.



Analytik hovořil o tom, že jeho rozhovory s investory a akcionáři Amazonu spíše připomínají terapie. Ti se ho totiž obvykle ptají na různé aktivity této společnosti, která podle experta nemá dostatečnou otevřenost a transparentnost. Proto se rozhodl napsat vedení Amazonu a mimo jiné se zeptat na řadu investic, u kterých má i on sám otázky. Výrazně by pak podle něj pomohlo, kdyby podával informace o projektech typu zdravotní péče, či satelitního internetu.



Větší transparentnost by podle experta přispěla jednak k lepšímu odhadu výkonů a hodnoty jádrového byznysu a také lepšímu posouzení vedlejších projektů. přitom již přistoupil k určitému omezení investic do některých projektů, ale podle analytika jde zatím spíše o podružné věci. K tomu míní, že by měl zvažovat i svou přítomnost na některých trzích. Jako příklad dal Brazílii, kde firma nemá silnou pozici.



potenciál má podle analytika oblast médií, kde má prostor pro konsolidaci některých aktivit a „může udělat to, co jen pár jiných společností“. Na dotaz týkající se služeb zdravotní péče expert odpověděl, že „zdravotní péče“ je příliš široký pojem. Podle něj tu pravděpodobně existují některé projekty, které by mohl v rámci této kolonky dělat, ale v tuhle chvíli není moc jasné, které to vlastně jsou. Takže relevantní je opět téma větší transparentnosti ze strany firmy. „Zdá se, že se tu nyní děje hodně, ale není jasné, kde jsou skutečné příležitosti. Mně se zdá, že je to nyní příliš široké“, řekl expert.



Na akcii má už nyní analytik doporučení kupovat s cenovým cílem 140 dolarů. Podle něj je i nyní atraktivní. Ovšem její potenciál je mnohem výše v případě, že by se firma věnovala zmíněným tématům a zvýšila svou otevřenost a zlepšila komunikaci.