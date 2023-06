FT: EU zvažuje, že členským státům zakáže v sítích 5G využívat Huawei

Evropská unie podle listu Financial Times (FT) zvažuje, že členským státům zakáže při budování sítí páté generace (5G) využívat společnosti, které jsou považovány za bezpečnostní riziko, včetně čínské firmy Huawei. Úvahy se objevují v době, kdy v Bruselu rostou obavy, že některé unijní země v této otázce příliš otálejí. Britská vláda mezitím oznámila, že hodlá nechat odstranit čínskou techniku ze sledovacích systémů některých vládních areálů, informovala agentura Reuters.



Jen třetina zemí EU zakázala Huawei podílet se na budování kritických částí sítě 5G, a to navzdory společně dojednanému doporučení vyloučit rizikové dodavatele z investic do technologií. "To je příliš málo. A ohrožuje to kolektivní bezpečnost unie," je přesvědčen eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton.



FT s odvoláním na činitele obeznámené s postojem EU tvrdí, že Brusel může rozhodnout o zákazu, pokud členské země, včetně Německa, budou nadále otálet s přijetím příslušných opatření. Zákaz by ovšem pravděpodobně nepřišel dříve než příští rok.



Společnost Huawei se staví proti této možnosti. V prohlášení mimo jiné uvedla, že žádný soud nikdy neshledal, že by se dopustila krádeže duševního vlastnictví. Západní obavy z vybavení od této a dalších čínských společností nicméně souvisejí také s potenciálem pro špionáž ve prospěch Pekingu, přičemž výhrady dává nejhlasitěji najevo Washington. USA vyzývají své spojence, aby firmě Huawei zakázali přístup ke kritické komunikační infrastruktuře.



Česko patří mezi země, které používání čínských technologií v sítích páté generace neomezilo, byť Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v roce 2018 označil výrobky společností Huawei a ZTE za bezpečnostní riziko. "Vždy jsme patřili mezi země, které tuto problematiku braly vážně, na tom se nic nemění," sdělil dnes ČTK bez bližších podrobností k českému postoji poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.



Británie už v roce 2021 zavedla omezení, které zakazuje telekomunikačním firmám instalovat do infrastruktury 5G nová zařízení od Huawei. Ta, která byla předtím nainstalována, mají být do konce roku 2027 odstraněna.



Pod premiérem Rishim Sunakem, který Čínu nedávno označil za největší bezpečnostní "výzvu" ve světě, Británie v tomto kurzu pokračuje a dnes oznámila plány ohledně odstraňování čínských sledovacích zařízení z vládních budov. Prohlášení hovoří o potřebě eliminovat vybavení "vyrobené firmami podléhajícími národnímu zpravodajskému zákonu Číny z citlivých míst centrální vlády". Konkrétní výrobce nejmenuje.



Reuters připomíná, že britská vláda loni nařídila ministerstvům, aby přestala na klíčových místech instalovat čínské bezpečnostní kamery. Kdy by mohlo začít jejich odstraňování, není jasné.