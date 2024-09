Stratég o tom, kdy může Nvidia zdvojnásobit tržby i hodnotu akcií a proč trhy vstřebávají vlažnější výhled jmen jako Microsoft, Google či Amazon

Za jak dlouho se může pohnout na dvojnásobek tržeb či hodnoty akcie ze současných úrovní? K diskusi o další budoucnosti akcií společnosti NVIDIA přispěl na CNBC Dan Niles z Niles Investment Management. Nejdříve se ale věnoval technologiím obecně. U nich je podle něj zřejmé, že investice do umělé inteligence dosahují stále obrovských částek. Na druhou stranu ale dochází ke snižování odhadů budoucích tržeb.



Niles poukázal na , Google a . Tedy na firmy, u nichž je podle něj popsaný efekt jasně patrný. Zvyšují totiž odhady investic do umělé inteligence, očekávané tržby jdou ale dolů. Přirovnal tuto situaci k vývoji kolem akcií společnosti NVIDIA v roce 2022, kde podle něj investoři na konci tohoto roku také procházeli „fází vstřebávání zhoršujícího se výhledu u tržeb“.



Na CNBC byla v uvedené souvislosti zmíněna i historie Amazonu. Tedy doba, kdy firma mohutně investovala do logistiky, ale její tržby nedržely tempo s očekáváními. Nakonec se ale tyto investice vyplatily. Niles k tomu ovšem dodal, že akcie si prošla velkou korekcí a on sám nechce ničím takovým procházet u akcií, které nyní investují do umělé inteligence. K tomu dodal, že negativně se na technologické akcie začal dívat na počátku roku 2000, ale nikdy by nečekal, že Nasdaq během následujících dvou let oslabí o téměř 80 %.





Niles také připomněl, že vedle Amazonu, jehož investice se nakonec vyplatily, existovalo během internetové bubliny „tisíc firem, které klesly na nulu.“ I nyní bude mezi velkým množstvím nových firem „nějaký nový Amazon“, ale také řada těch, které neuspějí. Kam tedy Niles s takovým pohledem v současnosti investuje?



Expert na uvedenou otázku odpověděl, že podle něj momentálně přichází zmíněná fáze, ve které investoři budou vstřebávat otevírající se mezeru mezi investicemi do umělé inteligence na straně jedné a horším výhledem u tržeb na straně druhé. V delším období ale Niles čeká, že NVIDIA bude schopná během několika let „zdvojnásobit své tržby a cenu akcií“. On sám se tak nyní snaží nacházet zajímavé akcie mimo technologie. Zejména ty, které by mohly těžit z poklesu sazeb. Týkat by se to mělo mimo jiné sektorů zboží běžné spotřeby a utilit.



Niles se nedomnívá, že by americká ekonomika mířila do recese. Důvodem je zejména vývoj na trhu práce a počet nově vytvářených pracovních míst relativně k počtu nezaměstnaných. Při současném nastavení totiž podle investora v minulosti recese nepřicházela. Ke svým pozicím ještě dodal, že nyní uzavřel několik krátkých pozic na technologických titulech, protože už byly přeprodané.