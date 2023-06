Jak bude vypadat trh s elektromobily za pár let?

BloombergNEF tvrdí, že prodeje elektromobilů se do roku 2026 zdvojnásobí. Pro dosažení cílů v oblasti emisí je ale třeba udělat více. Minulý rok se přitom ve světě prodalo 11 milionů elektromobilů a zmíněný růst by měl být do značné míry generován v Číně.



Následující graf ukazuje predikce Bloombergu týkající se dalších prodejů elektromobilů na významných trzích. Konkrétně jde o podíl těchto typů vozů na celkových prodejích aut. V USA se nyní tento podíl pohybuje na méně než 10 %, globálně je na této úrovni. Nahoru toto číslo táhne Čína s přibližně 15% podílem a hlavně Evropa, kde je podle grafu podíl elektromobilů na celkových prodejích asi 20 %:



Zdroj: Bloomberg, Youtube



Podle předpovědi by podíly měly znatelně růst. V roce 2026 by ve světě měl téměř každý třetí prodaný vůz představovat elektromobil. V USA je to o něco méně, v Číně by to ale měl být každý druhý vůz. V Evropě by poměr měl dosahovat více než 40 % a Bloomberg k tomu dodal, že v severní Evropě by to mělo být až 90 %.



Druhý graf ukazuje odhadovanou nominální velikost trhů jako kumulativní hodnotu prodaných elektromobilů do roku 2050. Dohromady jde podle Bloombergu o téměř 60 bilionů dolarů, Čína by měla generovat přibližně 17,5 bilionu dolarů a Evropa s USA mezi 11 – 12 biliony dolarů:



Zdroj: Bloomberg, Youtube



Hluboké změny ve způsobu dopravy by se měly promítnout i do komoditních trhů. V dalším grafu Bloomberg ukazuje výstupy modelu zaměřeného na poptávku po ropě. Podle tohoto modelu se nacházíme blízko ropného vrcholu. Tedy bodu s maximální poptávkou, po němž by již měl nastat soustavný pokles směrem k nule. Té je ve scénáři s větším tempem poklesu emisí dosaženo v roce 2050:



Zdroj: Bloomberg, Youtube



Na závěr Bloomberg uvedl, že například poptávka po železné rudě by se měla do roku 2050 ve srovnání s rokem 2022 v důsledku transformace zvednout 26krát, poptávka po lithiu 22krát.



