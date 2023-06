Rozbřesk: Automotive a sázka na “nejistotu”

Průmyslová výroba v posledních měsících začala klopýtat a jediným světlým bodem zůstává produkce automobilů. Meziroční dynamika zvolnila z necelých 3 % na 1,2 %, což by samo o sobě asi nevypadlo nijak špatně. Problém je v tom, že ji zásadním způsobem pomohl právě sektor automotive, který meziročně rostl po sezónním očištění o 30 %. Kromě automotivu, farmaceutické produkce a výroby elektrických zařízení všechna ostatní klíčová odvětví včetně strojírenství meziročně klesala. Navíc kromě automotivu také ve všech odvětvích výrazně zpomalila nominální dynamika nových objednávek. A při pohledu do budoucna nijak pozitivně nevyznívají průzkumy mezi průmyslníky v Čechách ani v Evropě - klíčové indexy nákupních manažerů v průmyslu i německý index Ifo potvrzují slabé nové objednávky.



Dá se tedy na jedné straně říci, “bohudík” za automotive. Druhým dechem však musíme hned dodat, že výkon automotivu v budoucnu je extrémně nejistý. V tuto chvíli těží producenti v automobilovém průmyslu především z dohánění “ztraceného času” - prodejů, které nemohli realizovat v průběhu pandemie a navazující “polovodičové” krize. Nepříjemnou pravdou ovšem je, že v Evropě se výroba zatím nestavěla na nohy tak rychle, jako v Asii a zejména pak v Číně.



V Evropě v roce 2022 bylo vyprodukováno 13,7 milionu automobilů (výrazně méně než 19,6 mil. v roce 2018), zatímco v Číně se vyrobilo i přes přísnější covidová opatření 23,8 milionu automobilů (více než 23,5 v roce 2018). Do značné míry je to dáno rychlým nárůstem produkce elektromobilů, kde zdá se evropští výrobci tahají za “kratší konec provazu”. Může to být dáno jednak levnějšími a lépe dostupnými zdroji na výrobu baterií, ale také pravděpodobně relativně efektivním vývojem softwaru u nově vznikajících automobilek. Ať už je důvod jakýkoliv, pro evropským automotive, na kterém je Česko do značné míry závislé, to není dobrá zpráva. Automotive tedy dnes drží český průmysl nad vodou, jde však tak trochu o “sázku na nejistotu”.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zatím drží relativně defenzivní pozice a příliš se jí nechce do dalších zisků nehledě na relativně stabilní eurodolar. Slabší čísla z domácí ekonomiky v uplynulém týdnu české měně dvakrát do karet nehrála a dnešní pokles dynamiky inflace do blízkosti 11 % (zhruba půl procentního bodu pod poslední prognózou ČNB) taky nebude vnímán pravděpodobně nijak pozitivně.



Eurodolar

Eurodolar čeká hektický týden, který bude vyšperkovaný americkou inflací, zasedáním Fedu a ECB. Kromě toho však budou ve hře i další důležitá makro data z USA (např maloobchodní tržby za květen) a velmi důležité zasedání Bank of Japan. Nejvyšší volatilitu by mohlo přinést zasedání Fedu, kde zatím stále není jisté, zda dojde ke zvýšení sazeb či nikoliv.