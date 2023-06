Citi: Cesta medvěda ještě nekončí

Steven Wieting ze Global Wealth hovořil na Bloombergu o tom, že „medvědí cesta ještě není u konce“. Jinak řečeno, akciový trh se zatím nenachází v bodě, kdy by se vydal udržitelnou cestou směrem nahoru. Jako hlavní příčinu vidí expert v tom, že Fed ještě není u konce s cyklem zvedání sazeb. Tak tomu totiž nebude dříve, než se nezaměstnanost „výrazně zvedne“.



Wieting se domnívá, že podle trhů nastane krátký propad ekonomické aktivity, po kterém se vše rychle zvedne. On se ale kloní ke scénáři určitého útlumu trvajícího delší dobu. V takovém případě by nenastal žádný jasný bod, po kterém by akciové trhy mohly vystřelit nahoru. Trh práce bude přitom na tento útlum reagovat až se zpožděním.



Expert poukázal na to, že útlum se již plně projevuje v některých odvětvích výrobního sektoru. Jak bylo uvedeno, současný cyklus přitom podle něj bude trvat déle a navíc se ukazuje asynchronní vývoj ve službách a ve výrobě. Například v oblasti ubytování totiž nyní probíhá jasný boom. Jde přitom o část ekonomiky, která velmi intenzivně využívá lidskou práci a zároveň tu není velký prostor pro automatizaci a inovace, které by tuto intenzitu snížily.



Jak současnou situaci uchopit investičně? V odpovědi na tuto otázku expert poukázal na velkou valuační mezeru, která se vytvořila mezi malými růstovými společnostmi na straně jedné a velkými firmami na straně druhé. Tato mezera podle Wietinga už může ospravedlňovat rizika spojená s investicemi do menších firem.



BofA v komentáři k následujícímu grafu píše, že na trhu přetrvává „extrémní riziko spojené s koncentrací“. Obrázek ukazuje podíl pěti největších společností na trhu na jeho celkové kapitalizaci. Na vrcholu internetové bubliny tvořila pětka největších firem asi 18 % celkové kapitalizace indexu, absolutního vrcholu bylo dosaženo po roce 2020 a nyní se mu opět blížíme:

Zdroj: Twitter



Wieting na závěr poukázal na atraktivitu dluhopisů, která je podle něj dána jejich výnosy a diverzifikačním potenciálem. Tedy ne tím, že by byly „nějak výjimečně levné“. Důležité přitom je držet dluhopisy krátkodobější i dlouhodobější tak, aby byly realizovány všechny přínosy těchto aktiv.

Zdroj: Bloomberg