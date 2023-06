Meziroční inflace v květnu činila 11,1 procenta, oproti dubnu zpomalila

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v květnu zpomalil na 11,1 procenta z dubnových 12,7 procenta. Meziměsíčně ceny stouply o 0,3 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Loni v květnu činil meziroční nárůst cenové hladiny 16 procent. Nynější mírnější nárůst cen je tak dán i vysokou srovnávací základnou z loňského roku. Pokles cen statistici v květnu zaznamenali ve srovnání s loňskem jen v dopravě díky zlevňování paliv. Značně meziročně zdražil třeba cukr nebo plyn, a to o desítky procent.



Na meziroční růst cenové hladiny měly v květnu podle ČSÚ největší vliv ceny týkající se bydlení, kde třeba ceny tepla a teplé vody stouply o 41,3 procenta, stočné o 30,3 procenta a ceny elektřiny o 24,8 procenta. Nájemné z bytu zdražilo o 6,8 procenta a vodné o 16,3 procenta.



Výrazně oproti loňskému květnu rostly ceny plynu a tuhých paliv. U plynu zdražení dosáhlo 47,6 procenta a u tuhých paliv 39,4 procenta. Ve srovnání s letošním dubnem růst cen zpomalil, protože v dubnu plyn meziročně zdražoval o více než 53 procent a tuhá paliva skoro o 48 procent.



Velký vliv na celkové zdražování mají i ceny potravin a nealkoholických nápojů. Například cukr zdražil oproti loňsku o 58,7 procenta. Stouply také mimo jiné ceny margarínu a ostatních rostlinných tuků o 25,8 procenta, ceny rýže o 23,2 procenta a ceny zeleniny o 21,5 procenta, z čehož brambory zdražily o 22,9 procenta. Značně rostly také ceny vajec, která zdražila o 32,3 procenta. Růst cen vajec v květnu zpomalil, v dubnu zdražovala o více než 41 procent. Zlevnilo třeba meziročně máslo, a to o 19,7 procenta. V rekreaci a kultuře vzrostly v květnu ceny dovolených o 17,8 procenta, ceny stravovacích služeb o 15,1 procenta a ceny ubytovacích služeb o 14,5 procenta.



"Jediným oddílem spotřebního koše, kde ceny oproti loňsku dokonce klesly, byla doprava, a to především díky snižujícím se cenám pohonných hmot. Například nafta se v květnu na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 31,72 koruny za litr, což byla nejnižší hodnota od srpna roku 2021," sdělila vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Zlevnění v dopravě celkově činilo 4,4 procenta, z toho ceny pohonných hmot a olejů klesly meziročně o 22,6 procenta.



Meziměsíčně spotřebitelské ceny v květnu stouply o 0,3 procenta, zatímco v dubnu zaznamenaly naopak mírný pokles o 0,2 procenta. Z potravin a nealkoholických nápojů v květnu zdražilo hlavně ovoce o 4,5 procenta, uzeniny o rovná tři procenta, vejce o 5,5 procenta a brambory o šest procent. V bydlení vzrostly ceny elektřiny o 0,6 procenta a nájemné z bytu a ceny tepla shodně o 0,5 procenta. Ve stravování a ubytování stouply třeba ceny stravovacích služeb o 0,7 procenta. Například ceny lázeňských pobytů sezonně vzrostly o čtyři procenta.



Analytici oslovení ČTK očekávali v květnu výraznější zpomalení meziročního růstu cen. Před zveřejněním údajů ČSÚ předpovídali, že inflace bude činit 10,6 až 10,9 procenta. Na pokračující zmírňování růstu cen, které trvá už čtyři měsíce v řadě, má podle ekonomů nadále velký vliv vysoká srovnávací základna cen z loňského roku.



ČSÚ dnes zveřejnil také informace o dubnovém vývoji cen v zahraničním obchodu. Meziroční růst vývozních cen zpomalil na 0,2 procenta z březnových 2,7 procenta. U dovozu ceny v dubnu meziročně klesly o 5,4 procenta, v březnu se snížily o 2,8 procenta. Meziměsíčně ceny klesly, vývozní o 2,2 procenta a dovozní o 2,9 procenta. "Značný vliv měl vývoj cen minerálních paliv a posílení koruny vůči euru i dolaru," sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.