Velké banky využívají umělou inteligenci k přeměně světa financí

Německý finanční ústav využívá umělou inteligenci (AI) ke sledování portfolií bohatých klientů, banka ING ke zjišťování potenciálních neplatičů a například tvrdí, že její bankéři "experimentují" v bezpečném a omezeném prostředí. Mezitím banka Chase & Co hledá talenty pro práci s umělou inteligencí, a to mnohem více než její konkurenti. Revoluce v oblasti umělé inteligence se na Wall Street rozvíjí spolu s tím, jak roste širší zájem o tuto pokročilou technologii a její možný dopad na podnikání, píše agentura Bloomberg.



Studie konzultační firmy Evident uvádí, že v bankách, které jsou nejvíce nadšené z umělé inteligence, přibližně 40 procent všech nabízených pracovních pozic souvisí s AI. V čele stojí největší americká banka , která od února do dubna inzerovala celosvětově 3651 pozic souvisejících s AI. To je téměř dvojnásobek toho, co inzerovali nejbližší konkurenti, což jsou banky a .



Když společnost OpenAI loni v listopadu zpřístupnila široké veřejnosti chatovacího robota ChatGPT, všichni vysocí představitelé bank si uvědomili, že přichází něco, co zásadně změní pravidla hry, uvedla výkonná ředitelka a spoluzakladatelka firmy Evident Alexandra Mousavizadehová. Situaci popsala jako "závody ve zbrojení v oblasti AI".



Odměnou je vyhlídka, že každodenní úkoly se budou řešit efektivněji a účinněji, zatímco složité analýzy a modelování rizik budou jednodušší a rychlejší. To je obzvlášť lákavé v bankovnictví, kde stále složitější investiční rozhodnutí vycházejí z hromady dat, a to i navzdory nejistotě kolem případných schopností AI a navzdory starostem o regulaci AI.



Banky už využívají AI k tomu, aby přicházely s řešením zajištění více šitého na míru za pomoci nástrojů, jako jsou úrokové swapy či akciové deriváty, uvedl ředitel firmy Fieldfisher a bývalý obchodník s deriváty Steven Burrows. Banky tak mohou nabízet klientům výhodnější cenové podmínky.



Deutsche Bank využívá tzv. hluboké učení (deep learning) k analýze toho, zda zahraniční klienti privátního bankovnictví příliš mnoho neinvestovali do určitého aktiva. Přiřazuje také jednotlivým klientům vhodné fondy, dluhopisy nebo akcie.



"Jsem velkým příznivcem kombinace umělé a lidské inteligence," uvedla vedoucí oddělení datových řešení z divize zahraničního soukromého bankovnictví Kirsten-Anne Bremkeová.



Podobné plány má i . Podle informovaných zdrojů tato banka podala v květnu patentovou přihlášku na službu podobnou ChatGPT, která má investorům pomáhat při výběru konkrétních akcií. Projekt je v počáteční fázi.



Morgan Stanley provádí testy jazykových modelů. V dubnu banka uvedla, že si nechala patentovat model využívající AI k interpretaci sdělení americké centrální banky (Fed). Cílem je odhalit směr vývoje měnové politiky.



Co se finančně technologických firem týče, ředitel švédské Klarna Bank Sebastian Siemiatkowski na konci května řekl, že všichni zaměstnanci mají k dispozici účet ChatGPT-4 a je jim doporučováno, aby s novými technologiemi experimentovali. Někteří ale nabádají k opatrnosti kvůli obavám z transparentnosti a efektivity. Mnozí, včetně amerického miliardáře a investora Warrena Buffetta, považují horlivost v zavádění složitých systémů AI za předzvěst budoucích rizik.



Bankám není využívání technologií k získání výhod cizí. V posledních letech najímají datové vědce, odborníky na strojové učení a také astrofyziky. Tyto investice nyní přinášejí ovoce. Například banka používá rozsáhlé jazykové modely, které jí pomáhají určit, jaké informace musí klient oznámit regulátorům a jak mohou zlepšit své obchodní procesy. Banka také vytvořila zákaznického asistenta na bázi chatbota s využitím konverzační platformy umělé inteligence.



Francouzská banka využívá chatboty k zodpovídání dotazů klientů. AI se také snaží odhalovat podvody a předcházet praní špinavých peněz. Podobně používá svůj systém Cast ke zjišťování možných nekalých praktik na kapitálových trzích. Funguje ve 26 jazycích a ročně zpracuje 2,5 milionu hodin konverzace a 347 milionů e-mailů, uvedla banka.



Generální ředitel Brian Moynihan v dubnu uvedl, že AI by mohla mít mimořádný přínos a že by mohla pomoci snížit počet zaměstnanců. Zároveň ale vyzval k opatrnosti a dodal, že je potřeba pochopit, jakým způsobem jsou přijímána rozhodnutí.



Bankéři mají fiduciární povinnost neobchodovat na základě nespolehlivých informací. S rozšiřujícím se využíváním AI je to však problém, domnívá se partnerka advokátní kanceláře Friedman Kaplan Seiler Adelman & Robbins LLP Anne Beaumontová. "Jak chcete investorům a regulačním orgánům prokázat, že jste splnili svoji povinnost, když jste použili výstup, aniž byste skutečně věděli, jaké jsou vstupy?" řekla.



AI je také nákladná, a to jak na vývoj, tak na provoz. Odhady ukazují, že náklady na použití velkých jazykových modelů k zodpovězení otázky mohou činit až 14 USD (308 Kč) na dotaz, zatímco prostřednictvím lidského právníka šest dolarů (132 Kč), uvedl generální ředitel firmy Eigen Lewis Liu. Důvodem jsou vysoké náklady na cloud computing spojené se zpracováním složitých finančních dokumentů.



V tuto chvíli si však nikdo není jist, co bude s AI dál. Čerstvé jsou stále vzpomínky na to, jak blockchain a kryptoměny nedokázaly přinést dalekosáhlé změny, o kterých mluvili jejich zastánci.