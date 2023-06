Wilson: Hledáme konkrétní příležitosti místo toho, abychom se obávali o vývoj na celém akciovém trhu

Stratég Mike Wilson se domnívá, že krátkodobě bude akciový trh opět pod negativním tlakem a příčinou by měl být vývoj ziskovosti obchodovaných firem. V letošním roce tak podle stratéga nedojde k naplnění optimistických scénářů (viz první část rozhovoru). Pro roky následující ale vidí hodně rozdílný vývoj.



Wilson v rozhovoru uvedl, že jeho firma nyní drží nadváženou „hotovost“. Tedy zejména krátkodobé dluhopisy, které nabízí relativně vysoké výnosy. Popsaná situace na akciích pak neznamená, že by se firma akciím úplně vyhýbala, ale drží tu podvážené pozice relativně k tomu, jaký bývá standard. Na Bloombergu k tomu dodali, že „toto je důležitá věc, protože běžně dochází k tomu, že se někdo podívá na Wilson a myslí si o něm, že doporučuje úplný odklon od akcií.“



Není možné, že vývoj v americké ekonomice může být letos horší, než se předpokládá, ale investoři to přejdou bez většího povšimnutí kvůli úvahám a spekulacím o dlouhodobém potenciálu amerického hospodářství a obchodovaných firem? Wilson na to odpověděl, že „toto je příběh let 2024 a 2025“. Mimo jiné kvůli tomu, že se dají čekat vyšší investiční výdaje ve spojitosti s energetickou transformací a reshoringem. Tedy přesun firemních aktiv blíže k jejich domovské zemi. A samozřejmě další součástí tohoto příběhu je nyní intenzivně probíraná umělá inteligence a její možné přínosy.



K uvedenému stratég doplnil, že „nejdříve přijdou náklady a pak přínosy“. Jinak řečeno, firmy musí nejdříve zvýšit své výdaje na nové technologie a investice a teprve za čas bude pozorováno zvýšení produktivity, efektivity a další přínosy. Wilson následně hovořil o tom, že jeho firma udržuje velkou disciplínu ohledně valuací akcí. Přikládá jim tedy velkou váhu a promlouvají do investičních rozhodnutí. Podle stratéga to znamená, že řada lidí považuje za nepřetržitého medvěda, ale tento postup podle něj vedl k tomu, že banka dokázala v minulosti predikovat obraty a korekce na akciích.



Wilson řekl: Sledujeme valuace a nehledíme na FOMO. Tedy na obavy z toho, že někomu unikne rally a zisky na akciích. K tomu dodal, že predikce jeho banky se samozřejmě mohou mýlit, ale podle něj bude pravděpodobně možné koupit akcie za stejné ceny jako nyní i za rok. Stratég také uvedl, že on má „luxus dlouhodobějšího pohledu“. Nemusí totiž uvažovat o tom, jaká bude návratnost akcií každý měsíc, jeho pohled je dlouhodobější a tomu odpovídají doporučované váhy aktiv v investičním portfoliu.



Wilson se domnívá, že vysoké valuace nejsou na trhu otázkou jen několika málo technologických firem. I medián poměru cen a zisků totiž dosahuje hodnoty blízké devatenácti. Předraženost je tedy rozšířenějším jevem, i když jsou sektory, které se dají z pohledu PE považovat za levné. Jde o energetiku a finance. Otázkou tu ovšem je další vývoj zisků. „Hledáme zde příležitosti namísto toho, abychom se obávali o vývoj na celém akciovém trhu,“ uzavřel stratég svou úvahu.



Zdroj: Bloomberg