Kterým technologickým společnostem trhy nyní nejvíce fandí?

Valuace tak, jak jsou většinou chápány, jsou pokusem vztáhnout cenu akcií k něčemu více či méně relevantnímu. Tak, abychom získali nějakou představu o proporcích podobně, jako chceme třeba u pečiva mít představu o tom, jaká je cena na gram. Čím hůře uchopitelný, a konkrétní je byznys dané firmy, o to volnější bývá ona relevantní věc. Do této skupiny patří i poměr cen akcií k tržbám a my se dnes podíváme, co s valuacemi na této úrovni u nejpopulárnějších technologií dělají AI spekulace, vize a příběhy.



Nejvyšší vypovídací schopnost má mezi valuačními násobky poměr ceny akcií k tzv. volnému toku hotovosti na vlastní jmění FCFE. Tedy k tomu, co firma skutečně vydělává pro akcionáře. Od tržeb je k FCFE dlouhá cesta (marže a investice do dlouhodobých aktiv i pracovního kapitálu). Poměr cen akcií k tržbám P/S je tak z mého pohledu někdy spíše z nouze ctnost právě u firem, které sice už něco generují, ale zisky to nejsou a pozitivní FCFE už vůbec ne.



Bespoke ale v následujícím grafu porovnává P/S u velkých technologických firem. Možná kvůli tomu, že u nich očekává revoluci způsobenou novými technologiemi. Která jejich současné hospodaření posouvá co se týče nejistoty kolem zisků a FCFE opět na úroveň firemní mládeže:





Zdroj: Twitter



Pokud porovnáváme poměry cen a zisků na akcii PE, do jeho velikosti z fundamentálního pohledu promlouvá požadovaná návratnost (riziko dané akcie) a očekávaný dlouhodobý růst. U P/S do hry vstupují ještě marže a dobře to ukazuje graf: Na počátku grafu je P/S nejníže u Amazonu, nejvýše u společnosti Meta a vysvětlení nemusíme hledat moc dlouho: Druhá společnost má pětiletý průměr provozních marží na 37 %, první na necelých 5 %.



Pointa grafu bude ale samozřejmě zejména v tom, jak moc nahoru vystřelila NVIDIA. V menším měřítku to také platí o , i když ani tyto akcie se neobchodují na maximech z roku 2021/22. Jde totiž o společnosti, které bývají nejvíce zmiňovány v souvislosti s potenciálem AI. Valuačně naopak dost spadla zmíněná Meta – metaverzum fantazii investorů nepodráždilo zdaleka tolik, jako AI. Příběh má samozřejmě každá jedna akcie, například v ARK Invest věří, že nejzajímavější sázkou na AI může být . Svého případného oblíbence si v grafu může najít každý sám, já se ještě vrtnu k valuacím celého trhu. Přesněji řečeno trhu s technologiemi a bez nich:



Podle dat Yardeni Research je nyní PE celého indexu SPX na 18,5. Tomu se tu poměrně často věnuji, ale dnes chci poukázat právě na to, že bez technologií je PE na 16,8. Ani to není pro tento podindex z hlediska posledních deset, dvaceti let málo. Nicméně přece jen je o něco blíže historickému standardu. Technologie pak mají PE na 25,6 a na rozdíl od zbytku trhu se tak šplhají blízko vrcholům dosaženým v roce 20/21.