Proč Morgan Stanley nevěří v udržitelnou rally?

Zatímco někteří stratégové hovoří o býčím trhu na akciích, stratég Mike Wilson se drží svého pohledu, podle kterého před sebou akcie udržitelný růst nemají. Na Bloombergu vysvětloval, že sice i on čeká pokles inflace a sazeb, pro akcie by ale toto prostředí vstřícné být nemělo.



Wilson se domnívá, že prostředí klesající inflace nebude nahrávat ziskovosti obchodovaných společností. Půjde tak o opak prostředí, ve kterém se firmy nacházely v roce 2020 a 2021. Tehdy stratég podle svých slov také tvrdil, že firmy díky schopnosti zvyšovat ceny dosáhnou vyšší ziskovosti, k čemuž nakonec také došlo. Nyní ale čeká opačný vývoj a i když klesající inflace přinese také změnu v monetární politice, celkově nepůjde o prostředí nahrávající akciím.



Wilson připomněl, že před rokem předpovídal příchod ziskové recese, ale tento názor byl odmítán jako příliš skeptický. Nyní se zisková recese skutečně dostavila, avšak proti se opět staví býci, kteří věří, že její trvání bude jen krátké. Ekonomové banky se naopak domnívají, že přetrvá delší dobu. K tomu stratég dodal, že největší ziskovou recesi měly některé společnosti v oblasti telekomunikací a technologií. To byl jeden z důvodů, proč si jejich akcie minulý rok vedly tak špatně.





Wilson se tedy domnívá, že „zisková recese se ještě zhorší předtím, než tu dojde ke zlepšení.“ To expert předpovídá až pro příští rok. Pokles ziskovosti zaznamenaný už v minulém roce byl přitom do nemalé míry dán předchozími příliš vysokými investicemi a s nimi souvisejícími náklady na straně velkých technologických firem. Ty totiž mylně předpokládaly, že bude trvat předchozí boom. Podobné to bylo i v některých dalších odvětvích včetně zboží dlouhodobé spotřeby a finančních institucí. A tlak na zisky ze strany vyšších nákladů se nyní podle experta mění v tlak ze strany tržeb.



Ekonomové podle stratéga pro letošní rok čekají „v podstatě nulový růst celé ekonomiky“. Na straně inflace je pak zřejmé rozdělení celé ekonomiky na dva segmenty. V sektoru služeb totiž přetrvávají inflační tlaky, ale ve výrobě inflace již klesla ke 2 % a podle stratéga je pravděpodobné, že tu dokonce nastanou deflační tlaky. To pak pro firmy v příslušných odvětvích znamená velký tlak na pokles zisků přes nižší tržby.



Co z toho všeho plyne po investiční stránce? A jak expert vidí dlouhodobý vývoj na akciích? Viz druhá část rozhovoru.



Zdroj: Bloomberg