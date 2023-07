U růstu jde nakonec také „jen“ o hodnotu. Škatulky někdy matou

Rozdělování akcií na růstové a hodnotové může být trochu zavádějící. Takové názvosloví totiž implikuje, že u jedněch rozhoduje hodnota a u druhých jen růst. Jenže tak tomu z fundamentálního pohledu určitě není. A zrovna tak je zavádějící dávat rovnítko mezi růstové společnosti a ty technologické.



Pokud přijmeme za své, že hodnota akcie je dána tím, kolik hotovosti vynese v budoucnu svému vlastníku, není z tohoto pohledu rozdílu mezi tzv. hodnotovými a růstovými akciemi. U obou rozhoduje budoucí tok hotovosti (v konečném důsledku dividend). Rozdíl je jen v tom, že u hodnotových titulů je pomyslné těžiště tohoto toku hotovosti mnohem blíže současnosti, než u akcií růstových.



Jinak řečeno, u růstových akcií neplatí nějaká jiná valuační/fundamentální logika. Používají se u nich sice často ukazatele typu velikosti budoucího trhu, počty uživatelů a podobně. Ale nejde o konečná měřítka. Pouze o indikace toho, co by firma mohla svým majitelům vydělávat v budoucnu. Na tento poslední a přitom první bod se možná pod tíhou, či naopak lehkostí všech možných růstových vizí a příběhů někdy trochu zapomíná.



Co ono zavádějící rovnítko mezi růstem a technologiemi? Před časem jsem tu prezentoval pár úvah a výpočtů, které ukazovaly, že růsty „zabudované“ v cenách akcií společností jako Google, či nejsou zase tak velké. Tedy ve srovnání s firmami, u kterých se čeká skutečná růstová exploze. Hovoříme tu tedy vlastně o tom, kde vlastně začíná růstová akcie. A mimochodem i o tom, že na trhu nejsou je tituly a firmy růstové, či hodnotové, ale i nevyhraněný zbytek. Který je možná většinou.



Ne každá technologie je tedy růstem a ne každý růst je technologií. Což ukazuje následující graf. Porovnává relativní výkony růstu a hodnoty a to u indexů Russell a u indexů SPX. Jak přitom poukazuje Liz Ann Sonders ze Schwabu, růst v Russellu je více vychýlen směrem k technologiím než ten v SPX. A z grafů vidíme, že relativní návratnost růstu je v případě Russellů už mnohem vyšší, než je tomu u SPXů:





Zdroj: Twitter



Suma sumárum, škatulky mohou něco ulehčovat, ale také mást.