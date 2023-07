Studie: Globální tržby z prodeje luxusního zboží letos vystoupí na další rekord

Celosvětový trh s luxusním zbožím navzdory ekonomickým rizikům a geopolitické nestabilitě pokračuje v silném růstu. Studie poradenské společnosti Bain & Company a svazu italských výrobců luxusního zboží Fondazione Altagamma předpokládá, že globální tržby z prodeje luxusního zboží se v letošním roce zvýší o pět až 12 procent z rekordních 345 miliard eur (zhruba 8,2 bilionu Kč) loni.



V loňském roce tržby podle studie stouply zhruba o 19 procent z předloňských 290 miliard eur. Tempo růstu tržeb v letošním prvním čtvrtletí studie odhaduje až na 11 procent.



Studie také předpokládá, že do roku 2030 by roční objem tržeb z prodeje luxusního zboží mohl dosáhnout 570 miliard eur. Tržby by se tak zvýšily asi o 160 procent ve srovnání s 220 miliardami eur v roce 2020.



"Odvětví luxusního zboží vstupuje do nové postpandemické růstové fáze," uvedla analytička Marie-Therese Mareková ze společnosti Bain. Vyhlídky se však podle studie v jednotlivých regionech liší.



Evropský trh s luxusním zbožím zažil příznivé první čtvrtletí, mimo jiné díky oživení cestovního ruchu z útlumu způsobeného pandemií covidu-19. Mareková ale varuje, že počty turistů ze Spojených států a Blízkého východu by mohly v příštích měsících klesnout, což by mohlo růst evropského trhu s luxusním zbožím zpomalit. Zároveň však poukazuje na růst počtu turistů z Číny a Dálného východu.



V Číně se nyní poptávka po luxusním zboží zotavuje díky uvolnění přísných opatření, kterými země bojovala proti šíření koronaviru. Ve Spojených státech jsou nicméně spotřebitelé při utrácení opatrní. Kromě nejistých hospodářských vyhlídek za tím stojí rovněž konec opatření, která americká vláda zavedla na podporu ekonomiky v souvislosti s pandemií.