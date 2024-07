Víkendář: Tisíce umělých inteligencí místo jedné velké

Investoři ve velkém sází na umělou inteligenci (AI), ale tato technologie ještě není „připravená“. Na CNBC to uvedl Roger McNamee z Elevation Partners s tím, že technologické společnosti nyní investují do AI obrovské částky. Ty dosahují takových rozměrů, že je nepravděpodobné, že by na ně firmy v následujících několika letech dokázaly generovat odpovídající návratnost.



Investor dal za příklad , který podle něj měsíčně investuje asi miliardu do datových center. Celkově tyto investice v USA dosahují měsíčně přibližně 15 miliard dolarů. „Takže pro generování odpovídající návratnosti by tržby musely vzrůst asi o 600 milionů dolarů,“ odhaduje McNamee. Celkově přitom podle něj investoři pracují s předpoklady návratnosti, které se mohou ukázat jako velmi nereálné, a do nových technologií vkládají příliš velká očekávání.







McNamee se tedy domnívá, že na americkém trhu nyní kolem nových technologií panuje mánie. Investoři by se přitom měli více zaměřit na to, jaká návratnost je u aktuálně prováděných investic reálná. Nemluvě o tom, jaká by musela být dosažena návratnost u investic, které obchodované společnosti teprve plánují. Na CNBC v této souvislosti zavzpomínali na devadesátá léta a na vysoká očekávání spojená s internetem a tehdejšími novými technologiemi. Nakonec řada firem na tato očekávání nedosáhla. A těm, kterým se to podařilo, to trvalo mnohem delší dobu, než se čekalo.



McNamee k uvedenému řekl, že americká kultura má výjimečnou oblibu tržních mánií. Soustavně se tak střídají mánie s hlubokými korekcemi. Z nich se přitom nakonec „vynoří něco, co má velkou hodnotu.“ K tomu může dojít i dnes, ale zmíněná hodnota nakonec nemusí nutně ležet ve společnostech, které jsou v současné době na trhu nejpopulárnější. Investor se přitom domnívá, že budoucnost AI neleží v takzvaných velkých jazykových modelech, ale v modelech malých. Tedy v technologii, která se zaměřuje na úzkou oblast a je trénovaná na jasně zaměřených a kvalitních datech.



Podle experta společnosti jako Google či chtějí v oblasti umělé inteligence dosáhnout globálního monopolu. Proto se snaží o vytvoření modelů, které stojí na ohromném množství dat všeho druhu. Podle investora je v tuto chvíli ale zřejmé, že takový plán je „přinejmenším chybný“. Opak platí o zmíněných malých jazykových modelech, které se zaměřují na jednu konkrétní oblast a které fungují již nyní.



V praxi by to znamenalo, že fungovat budou „tisíce umělých inteligencí“. Takových, které by mimo jiné nebyly vyvíjeny na „ukradených datech“. Popsaný vývoj si expert dovede představit jako reálný, otázkou pak ale je, co dělat s obrovským objemem doposud provedených investic. Těch, které stojí na tezi o úspěchu velkých jazykových modelů.



Zdroj: CNBC