Rozbřesk: Hypoteční trh lehce ožívá, co to znamená pro české reality?

Včerejší výsledky hypo monitoru naznačily, že český hypoteční trh nalezl dno a lehce ožívá. Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypotéky v celkovém objemu 14 mld. Kč a jejich objem vzrostl meziměsíčně o 16 %. Za to sice může do značné míry sezónnost (červen bývá tradičně jedním z nejsilnějších měsíců v roce), i po očištění však v červnu hypotéky zaznamenaly lehký nárůst (o 3 %) a meziroční pokles poskytnutých hypoték tak zvolnil z květnových více než 40 % na 28 %.



Uvidíme, zda to zpomalí pokles cen nemovitostí, které podle dat Eurostatu klesaly na začátku roku 2023 již druhý kvartál v řadě. Z našeho pohledu je zatím oživení na hypotečním trhu příliš křehké a i když pozvolný pokles tržních úrokových sazeb a zrušení pravidla DSTI (posuzování hypoték k čistému příjmu žadatele) může ještě poptávce lehce pomoci, rozpočty značné části českých domácností zatím zůstávají napjaté a těžko si představit v nejbližších měsících výraznější oživení poptávky na realitním trhu. Zvlášť s nástupem léta a tradičním útlumem nákupní aktivity může být realitní trh mělký a ceny zůstat pod tlakem - za celý rok 2023 tak předpokládáme, že ceny nemovitostí zaznamenají poprvé od roku 2013 meziroční pokles.



Na druhé straně zatím nepředpokládáme, že by ceny na českém realitním trhu padaly dlouhou dobu stejně jako v průběhu finanční krize v eurozóně mezi lety 2009 a 2013. Na jedné straně sice rozpočty domácností zůstávají napjaté, na druhé je však třeba vzít v potaz, že problémy se splácením hypoték jsou relativně malé a recese spojená s energetickou krizí zatím nevedla k viditelnějšímu nárůstu nezaměstnanosti. Navíc v reakci na vyšší úrokové sazby a dražší energie a materiály také šlápla na brzdu nabídka - počet stavebních povolení na nové projekty padá meziročně o více než 30 % a o více než 20 % padá dolů i počet nově zahájených rezidenčních staveb.





Právě slabá nabídka může brzdit tlak na pokles cen nemovitostí ve chvíli, kdy jsou cenově pro mladé rodiny vstupující na realitní trh těžko “cenově dostupné”. Druhým faktorem, který může situaci narovnávat je pokračující rychlejší nominální růst mezd v nejbližších letech (o 5-6 %) a rychlejší růst cen nájemného - oba dva faktory mohou ve střednědobém horizontu opět přispět k tomu, že přirozená domácí poptávka po vlastnickém bydlení oživí. To však bude pravděpodobně nejdříve hudba roku 2024 nebo 2025…







*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se v letním obchodování příliš nehýbe z okolí 23,80 EUR/CZK. Z našeho pohledu se na tom nic nezmění ani v nejbližších seancích - číslem týdne (i když 2. kategorie) jsou středeční výrobní ceny za červen, které by měly ukázat prohloubení dezinflace v energeticky náročných odvětvích a u zemědělských výrobců.



Eurodolar

Eurodolar opět povylezl o trochu výše, ačkoliv rétorika, která včera zazněla z ECB, byla relativně umírněná (Nagel chce počkat na data, než učiní rozhodnutí ohledně zářijového zasedání).

Dnešek bude ve znamení amerických dat - konkrétně maloobchodních tržeb za červen. Ty by nemusely dopadnout špatně s ohledem na nižší inflaci a silná data z trhu práce. Dobrá americká data by pak eventuálně mohla eurodolar přibrzdit v cestě vzhůru.



Akcie

Pondělní obchodní den na Wall Street byl bez výraznějších událostí. Akciové trhy i přesto znovu rostly, kdy nejsilnějším indexem byl technologický Nasdaq Composite, který přidal 0,9 %. Průmyslový Dow Jones Industrial Average posílil o 0,2 %. Akcie automobilky Ford oslabily o více jak 5 %. Akcie Tesly vzrostly o 3,20 %. Akcie výrobce automobilů Rivian klesaly třetí seanci v řadě. Konkurenční ceny a konkrétní specifikace trucku od Tesly jsou vnímány jako hlavní riziko pro Rivian, RIVN US -3,34 %.

Nepříjemnou zprávou pro společnost AT&T bylo páteční snížení 12M cílové ceny a doporučení od analytika City, který srazil cenu z 22 USD na 16 USD s doporučením neutral, T US -6,76 %.