Pfizeru klesly tržby o 54 procent, výrazně ochladl zájem o covidové vakcíny

Americká farmaceutická společnost měla ve druhém čtvrtletí tržby 12,73 miliardy dolarů (přes 277 miliard Kč), což je meziroční propad o 54 procent a horší výsledek, než se čekalo. Hlavním důvodem je citelný pokles zájmu o vakcíny proti covidu-19, jichž je významným producentem. Čistý zisk se snížil o 77 procent na 2,33 miliardy dolarů (50,8 miliardy Kč), uvedla dnes firma ve zprávě o výsledcích hospodaření. Akcie firmy zahájily obchodování mírným poklesem.



Podnik uvedl, že letošní rok nebude z hlediska prodeje výrobků proti covidu-19 dobrý. Patrně bude nejslabší od vrcholu zájmu, který firma registrovala v letech 2021 a 2022. Management ale předpokládá, že příští rok by se poptávka mohla zvýšit.



Pfizer se připravuje na postupný pokles tržeb v nadcházejících letech, protože některé z jeho nejprodávanějších léků budou brzy čelit konkurenci levnějších generických přípravků. Společnost na to zareagovala miliardovými akvizicemi, v čele s letošním převzetím firmy Seagen za 43 miliard dolarů. Seagen se specializuje na léčbu rakoviny. také zvýšil výdaje na výzkum a vývoj.



Podnik nyní očekává, že tržby za celý letošní rok budou v rozmezí 67 až 70 miliard dolarů, zatímco dosud je odhadoval na 67 až 71 miliard USD.



Tržby z prodeje covidové vakcíny Comirnaty ve druhém čtvrtletí meziročně klesly o 83 procent na 1,49 miliardy dolarů, zatímco tržby z prodeje antivirotika Paxlovid se propadly o 98 procent na 143 milionů dolarů. Analytici u Comirnaty očekávali tržby 1,40 miliardy a u Paxlovidu 1,08 miliardy dolarů. Zejména u přípravku Paxlovid jde tedy o velké zklamání, byť firma s poklesem zájmu počítala, vzhledem k tomu, že pandemie covidu-19 už skončila.



Co se týče celkových tržeb za druhé čtvrtletí, ty zaostaly za odhady analytiků, kteří v anketě společnosti Refinitiv počítali s tržbami kolem 13,27 miliardy dolarů. Zisk na akcii bez jednorázových položek meziročně klesl o 67 procent na 67 centů. To je naopak lepší výsledek, protože analytici v průměru počítali se ziskem na akcii 57 centů.