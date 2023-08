Úspěšný debut mmcité na trhu START pražské burzy: Akcie designéra a výrobce městského mobiliáře zpevnily o 21 procent 

Společnost mmcité a.s. dnes úspěšně zahájila obchodování na trhu START pražské burzy. Respektovaný designer a výrobce městského mobiliáře ve středu 26. července úspěšně zakončil veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Prodán byl třetinový akciový podíl v hodnotě 160 milionů korun při ceně 160 korun za akcii. V prvním obchodním dni, který proběhl dnes v úterý 1. srpna 2023, vzrostla cena akcií o 21 % na 194 korun při zobchodovaném objemu 1,4 milionu korun. Z pohledu úvodního obchodování jde o historicky jednu z nejúspěšnějších emisí trhu START pražské burzy.



“Chtěl bych poděkovat všem našim investorům za důvěru. Být na burze je pro nás obrovská prestiž, ale také zodpovědnost. Věřím, že budeme dlouhodobě patřit k atraktivním akciovým titulům a novým akcionářům dělat radost,“ děkoval po skončení aukce majoritní akcionář a předseda představenstva mmcité a.s. David Karásek.



„Firma mmcité je skvělý burzovní příběh, který má pro dalších 5 let investorům hodně co nabídnout,“ komentuje první den obchodování František Bostl ze skupiny STARTEEPO, která zastřešovala vstup mmcité na burzu. „Akcie i po dnešním růstu jistě osloví na burze další investory, a to díky atraktivní valuaci. Věřím, že současné růstové momentum bude i nadále pokračovat,“ domnívá se.

Foto: David Karásek a tým mmcité zvoní na IPO zvon na slavnostní akci Ring the Bell



Podobnému zájmu jako na pražské burze se dnes těší akcie mmcité a.s. s tickerem MMCTE.PR i na burze RM-Systém, kde se od 9 do 13 hodin zobchodovaly akcie již za zhruba 2,2 milionu korun, kdy cena akcie dosáhla až 208 korun (+30 %). Ve 13 hodin se akcie drží na ceně 196 korun (+22,5%).

Vlastní firmu na výrobu městského mobiliáře založil současný majoritní akcionář a CEO David Karásek již v roce 1994, tehdy ještě se svým bývalým společníkem. Dnes najdeme mobiliář z jeho designové dílny po celém světě. Například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo i na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu Mont Blanc. Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 rekordní výše 1,161 mld. CZK a meziročně vzrostly o 40 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 22,50 % na 61,182 mio. CZK. Čistý zisk vzrostl na 32,183 mio. CZK.