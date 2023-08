Nejnovější velký býk na Wall Street vidí S&P 500 na rekordu do konce roku

Index S&P 500 získal svůj dosud nejvíce býčí výhled od společnosti Oppenheimer Asset Management, která vidí další růst akcií, jelikož restriktivní politika Fedu se blíží k vrcholu a americká ekonomika zůstává odolná.



Hlavní investiční stratég John Stoltzfus zvýšil svůj cíl pro index na konci roku na 4 900 ze 4 400, což ponechává prostor pro téměř 7% zisk do konce roku. To by překonalo rekordní maxima indexu z ledna 2022 a je to nejvíce býčí prognóza mezi stratégy Wall Street sledovanými agenturou Bloomberg. S&P 500 by skončil rok asi o 28 % výše, pokud by se naplnila Stoltzfusova předpověď, což by byl nejlepší výkon od roku 2019 – kdy americké akcie sledovaly stejnou cestu jako nyní, říká Michael Wilson z .



„Náš cenový cíl předpokládá, že odolnost americké ekonomiky bude pokračovat spolu s vysokou úrovní opatrnosti Federálního rezervního systému při dalším zvyšování svých referenčních sazeb,“ uvedl Stoltzfus v poznámce. "Cyklus sazeb Fedu se nyní zdá být blíže k pauze nebo konci, který je od března 2022."



Stoltzfus správně předpověděl, že americké akcie vzrostou v říjnu loňského roku, kdy akcie zůstaly na vzestupu uprostřed odolných ekonomických fundamentů, index S&P 500 nicméně zakončil rok 2022 mírně níže, než byl jeho cíl pro daný rok.



Graf: Koncový cíl společnosti Oppenheimer ponechává vzhůru, S&P 500 by mohl do roku 2023 získat 7 %





Zdroj: Bloomberg



Americké akcie letos prudce vzrostly, když investoři ignorovali recesi zisků a nabývali jistotu, že se ekonomika vyhne jakémukoli vážnému zpomalení a zároveň očekávali méně jestřábí měnovou politiku. Stoltzfus snížil své odhady zisku na akcii na 220 USD z 230 USD, ale očekává, že zisky se zotaví koncem roku 2023 až 2024.



"Rozšíření růstu napříč sektory indexu S&P 500 naznačuje, že býčí trh, který se vynořil z minima z října 2022, má momentum pro další růst do 2024," řekl.



Citigroup Inc., stratég Scott Chronert také minulý týden zvýšil svůj cenový cíl na S&P 500 na 4 600 z 4 000, aby odrážel zvýšenou pravděpodobnost hladkého přistání.



Zdroj: Bloomberg