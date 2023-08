Siemens je znovu v zisku, je ale opatrný ohledně své největší divize

Německý průmyslový konglomerát vykázal ve svém třetím finančním čtvrtletí čistý zisk 1,4 miliardy eur (bezmála 34 miliard Kč) po ztrátě 1,5 miliardy eur ve stejném období loni. A to navzdory nové zátěži ze svého podílu v problémové bývalé energetické divizi Energy. Slibně se rozvíjel prodej i příchozí objednávky, vyplývá z dnes zveřejněné výsledkové zprávy. Ve stejném období loni měl na hospodářské výsledky nepříznivý dopad pád akcií Energy a odchod z Ruska. Firma je ale přesto do budoucna opatrná ohledně své největší divize.



"Znovu jsme dosáhli zisku a prokázali jsme naši konkurenční sílu ve všech oblastech našeho podnikání," řekl generální ředitel Roland Busch.



Tržby na srovnatelné bázi stouply o deset procent na 18,9 miliardy eur. Příjem zakázek se zvýšil o 15 procent na 24,2 miliardy. Jejich tahounem byla řada velkých objednávek od nejmenší podnikové divize Mobility.

Siemens snížil výhled ziskové marže pro svou jednotku digitálního průmyslu o půl procentního bodu až na 23 % poté, co se objednávky snížily o více než třetinu, zejména kvůli poklesu poptávky v Číně po zařízeních pro automatizaci továren.



"Očekávali jsme, že se Čína vzpamatuje do druhé poloviny kalendářního roku," řekl generální ředitel Roland Busch v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „Tohle se vůbec nestalo. Soukromá spotřeba se nezvýšila a vývoz klesl."



V největší divizi Digital Industries (DI) ale klesly příchozí objednávky o více než třetinu. Podle společnosti došlo k "zrychlenému poklesu" v podnikání s krátkým cyklem zahrnujícím zejména automatizaci továren. Přestože výsledky DI za třetí čtvrtletí byly jinak solidní, mírně snížil prognózu své nejziskovější divize za celý fiskální rok - tržby by už neměly růst tak rychle a předpověď marže je také o něco opatrnější. Na vyhlídkách pro celou skupinu se tím ale nic nemění. potvrdil celoroční výhled.



Siemens je výrobcem řady produktů od vlaků až po průmyslový software. V České republice má skupina výrobní závody a rozsáhlou obchodní strukturu. V tuzemsku vlastní i dvě centra sdílených služeb, 13 vývojových center a oddělení a také deset kompetenčních center s globální působností.

Výsledky zchladily část nadšení, které Siemens v posledních měsících vyvolal, protože poptávka po produktech s vyšší marží, softwarově řízených produktech, které pomohly automatizovat továrny a snížit uhlíkovou stopu průmyslových zákazníků, vyskočila. Společnost, která letos dvakrát zvýšila svůj výhled, potvrdila své celkové prognózy a uvedla, že rekordní nevyřízené objednávky ve výši 110 miliard EUR zmírnily zpomalení nových prodejů.



Mimo své průmyslové podnikání Siemens vykázal ztrátu 647 milionů EUR ze svého 25,1% podílu ve společnosti Siemens Energy. Její bývalá jednotka na výrobu elektřiny nedávno oznámila, že její roční čistá ztráta se zhruba zčtyřnásobí, protože řeší nedostatky ve svých větrných turbínách. V loňském roce společnost Siemens ve svém fiskálním třetím čtvrtletí vykázala ztrátu kvůli snížení hodnoty společnosti Siemens Energy.

Zdroj: ČTK, Bloomberg