"Je to bezpečný přístav, to ví každý." Warren Buffett si ze snížení ratingu Spojených států těžkou hlavu nedělá

Warren Buffett si ze snížení ratingu Spojených států těžkou hlavu nedělá. podle svého šéfa v posledních týdnech nakupovala a stále bude nakupovat americké vládní obligace, otázkou je pouze to, zda tříměsíční, či šestiměsíční. Buffett podle svých slov nesouhlasí se vším, co dělá americká vláda, ale její dluhopisy jsou podle něj stále bezpečným přístavem. Podobně smýšlí o dolaru, který je „globální rezervní měnou a to ví každý“.



Rating Spojeným státům snížila agentura Fitch, podle které je důvodem nižší důvěryhodnost vlády. Ta se podle agentury projevuje opakujícími se problémy na straně zvyšování dluhového limitu. Tématu se věnovala řada investorů a ekonomů, na Yahoo Finance o něm hovořil i Mohamed El-Erian. Podle něj je překvapivé, proč Fitch učinil takový krok právě nyní, když jím zmiňované důvody jsou známy už hodně dlouho.





El-Erian naopak není překvapen tím, že trhy na krok agentury nijak nereagovaly. Růst výnosů amerických vládních obligací totiž nastal už před snížením ratingu a je odrazem dění v ekonomice. Podle ekonoma konkrétně zlepšujícího se cyklického výhledu, kdy klesá pravděpodobnost recese a některé banky zvyšují predikce letošního růstu. K tomu El-Erian míní, že investoři se kloní k názoru, podle kterého bude těžší udržet v delším období inflační cíl ve výši 2 %. Obojí pak vede k poklesu atraktivity dluhopisů a tedy k růstu jejich výnosů. Ekonom jako důvod pro obtížné udržení inflačního cíle zmínil strukturální změny na nabídkové straně ekonomiky.



Některé země mohou podle ekonoma snížení ratingu Spojených států vydávat za důkaz, že USA slábnou. Podle něj jde o slabé argumenty, které se ale přesto budou používat. Poukázal v této souvislosti i na to, že dolar po snížení ratingu ke koši měn neoslabil, ale posílil. Velkou výhodou Spojených států je přitom dynamický soukromý sektor, který dovede prosperovat i přes tenze v politice a ve vládě. Pokud přitom bereme v úvahu právě je, mohli bychom mít podle ekonoma obavy o vývoj v celé řadě zemí, které na rozdíl od Spojených států ani nejsou schopny vytvořit fungující vládu.



Zdroj: CNBC, Yahoo Finance