Siemens potvrdil výhled poté, co výsledky za druhý kvartál překonaly odhady

Německý průmyslový koncern zvýšil ve druhém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 11 procent na 2,4 miliardy eur (bezmála 60 miliard Kč). Firma navzdory celosvětovým hospodářským otřesům potvrdila celoroční výhled. Podnik to uvedl ve svém dnešním sdělení.



Společnosti, která vyrábí tovární software, řídicí jednotky a vlaky, pomohl zisk 315 milionů eur z prodeje jejího podnikání v oblasti elektroinstalace firmě . Tržby vzrostly o sedm procent na 19,76 miliardy eur, což také překonalo odhady. Objednávky stouply o deset procent.



V důsledku toho potvrdil svůj výhled celoročního růstu tržeb o tři až sedm procent. A to i přesto, že zmínil "zvýšenou nejistotu v ekonomickém prostředí".



"Naši zákazníci se i nadále spoléhají na naše technologie a naše globální působení dokazuje naši odolnost," uvedl generální ředitel Roland Busch.



Siemens v polovině března oznámil, že do konce září 2027 plánuje zrušit přibližně 6000 pracovních míst po celém světě, z toho 2850 v Německu. Většina z nich - 5600 ve světě a 2600 v Německu - má být zrušena v oblasti automatizace.