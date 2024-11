Německý průmyslový koncern Siemens (+7 %) dosáhl rekordního zisku

Německý průmyslový koncern v uplynulém finančním roce zvýšil čistý zisk o pět procent na rekordních devět miliard eur (zhruba 228 miliard Kč). Oznámila to dnes firma. K růstu zisku nicméně přispěl mimořádný příjem související s převodem podílu v bývalé dceřiné společnosti Energy do penzijního fondu podniku, napsala agentura DPA. Akcie firmy reagují na výsledky růstem o 7 %.



Celkové tržby společnosti se v uplynulém finančním roce, který skončil 30. září, zvýšily pouze o procento na 75,9 miliardy eur. Objem zakázek se dokonce snížil, a to o šest procent na 84,1 miliardy eur.



Šéf podniku Roland Busch uvedl, že firma těžila zejména z pokračující silné poptávky po produktech z oblasti elektrifikace, dopravy a průmyslového softwaru. Poukázal nicméně na přetrvávající problémy v oblasti automatizace. podle něj bude dál investovat do výzkumu a akvizic, aby si zajistil rychlejší růst.



Koncern zaměstnává po celém světě kolem 327.000 lidí a vyrábí širokou škálu produktů, od průmyslového softwaru až po vlaky. Působí rovněž v České republice, kde podle svých internetových stránek zaměstnává přes 10.000 lidí.