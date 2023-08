Automobilka Li by chtěla v Číně předstihnout rivaly BMW, Mercedes-Benz a Audi

Čínská automobilka Li Auto by chtěla v příštím roce na domácím trhu předstihnout v prodeji německé konkurenty , Mercedes-Benz a Audi a stát se jedničkou v sektoru luxusních vozů. Uvedl to šéf podniku Li Siang. Automobilka nyní urychluje uvádění nových modelů na trh a zvyšuje produkci, informovala dnes agentura Reuters.



"Budeme usilovat o to, abychom se v roce 2024 stali z hlediska objemu prodeje jedničkou mezi luxusními automobilovými značkami v Číně," řekl Li při setkání s investory. Dodal, že ve čtvrtém čtvrtletí by odbyt automobilky díky zvyšování produkce mohl dosáhnout 40.000 vozů měsíčně.



Měsíční prodej automobilek , Mercedes-Benz a Audi se v letošním prvním pololetí podle údajů čínského svazu výrobců automobilů CAAM pohyboval v rozpětí od 31.500 do 70.000 vozů.



Automobilka Li Auto vznikla v roce 2015. Koncem letošního roku hodlá uvést na trh svůj první model s čistě elektrickým pohonem. Firma předpokládá, že nový vůz s názvem MEGA se na čínském trhu stane nejprodávanějším automobilem v cenové kategorii nad 500.000 jüanů (zhruba 1,5 milionu Kč). Li rovněž uvedl, že v příštím roce hodlá firma uvést na trh další čtyři nové modely, z toho tři s plně elektrickým pohonem.



Na čínském automobilovém trhu letos zuří cenová válka, kterou začátkem roku rozpoutal americký výrobce elektromobilů . V prvním pololetí cenová válka některým čínským automobilovým start-upům, například firmám Nio a Xpeng, snížila tržby a prohloubila ztráty. Společnosti Li Auto se však letos daří zvyšovat zisky i tržní podíl v cenové kategorii nad 300.000 jenů (zhruba 920.000 Kč), a to díky jejím čtyřem hybridním modelům s prodlouženým dojezdem, kterými cílí na rodiny.



Firma Li Auto v období od ledna do července dodala zákazníkům 173.251 vozů, což představuje meziroční nárůst o 145 procent. Ve třetím čtvrtletí chce automobilka dodat zákazníkům přes 100.000 vozidel.