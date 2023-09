WEBINÁŘ: Investiční trefy letoška i strategie nejlepších traderů světa. Nahlédněte pod ruce hlavního makléře Patrie Pavla Mokoše 12. září od 15:00

Mnoho drahocenných rad a citací od těch nejlepších traderů všech dob, jejich intepretace a využití v praxi. I o tom bude webinář Patria Finance v úterý 12. září od 15:00, na který se můžete zdarma přihlásit zde. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost nahlédnout pod ruce hlavního makléře Patria Finance Pavla Mokoše. Zde je jeho další pozvánka a ochutnávka:

Každý investor a trader má svůj styl, má své oblíbené strategie, má oblíbený určitý typ setupů, které vyhovují jeho charakterovým vlastnostem, a kterým rozumí a věří. Jestli chcete překonávat hlavní benchmarky, tak jedna z nejlepších rad, jakou vám můžu pro začátek dát, je zapátrat ve svém nitru a odhalit, jakým typem investora jste.

Jestli se zaměřujete na hodnotové investice, ale jste netrpělivý, nebo se po týdnu v jedné pozici začínáte nudit, tak hodnotové investování pro vás asi nebude to pravé ořechové. Jestli vyhledáváte na trhu akci a chcete být neustále tam, kde to žije, tak vám doporučuji se zaměřit na momentum. Pokud jste povahově spíše kontrarián, tak vám může víc vyhovovat trading se zaměřením na hledání zlomů a analýzu extrémů na trzích. Další možnosti vaší specializace může být obchodování kolem výsledkových reportů, IPO, všemožných korporátních akcií, penny stocks atd. atd. To je jenom zlomek z toho, co všechno může přitahovat vaši pozornost, a v čem se můžete postupně zdokonalovat na úroveň mistrovství.

Mně osobně je nejbližší trading v souladu s trendem v kombinaci se silným momentem. Cílem této strategie není zachytit dno, ale nastoupit do pozice co nejdříve poté, co byl klesající trend otočený. Tato strategie rovněž neumožňuje pravidelné chytání vrcholu, a tak se běžně stává, že z celého velkého pohybu, který může trvat i několik měsíců, zachytím jen polovinu nebo i méně. Celý tento přístup je opřený o to, že jste maximálně flexibilní, a v případě, že se netrefíte, včas pozici uzavíráte, a zároveň nemáte žádný psychický blok se do stejné pozice ihned vrátit, když se akcie přece jen rozběhne správným směrem. Je to přesně to, co má na mysli Mark Minervini, když říká, že se svou pozicí byste měli udržovat jen randící vztah, a ne se k ní vázat manželstvím. Tento přístup během mého webináře demonstruji na dvou po krátce po sobě jdoucích neúspěšných obchodech s AMD.

Podívejme se, jak tato strategie vypadá v praxi. Během května a června jsem si začal všímat akcie Upstart. V tak silném trendu, jaký se tam rozvinul, je hlavním problémem správné načasování vstupu, protože vám titul neustále utíká pod rukama. Akcie Upstart se ještě na konci dubna obchodovaly kolem 15 USD. Koupily byste si je o dva měsíce později za 42 USD? Většině z vás už by přišly příliš drahé, přesto se nakonec vyšplhaly až nad 70 USD. Pro správný vstup s nejvyšší pravděpodobností úspěchu jsem si počkal na vytvoření základny, a poté na proražení předešlého maxima (bílá linka). V tomto případě měla tato konsolidační základna formu klasického cup with handle (šálku s ouškem). Po breakoutu z této formace jsem ještě trpělivě počkal na následující den, protože se mi v předešlých případech několikrát stalo, že se jednalo o falešný průlom, a cena po průlomu nahoru nakonec letěla dolů. Tentokrát jsem si počkal na další den a na proražení maxima z předešlého dne. Stop loss jsem měl připravený na 38,4 USD, když bílá linka představující předchozí rezistenci na úrovni 38,6 USD nyní přešla v podporu.

Pro mnoho investorů by to mohlo vypadat jako extrémně rizikový obchod, ovšem se stop lossem na úrovni 9 %, bylo riziko celkem úměrné potenciálu. Pro setupy u volatilnějších akcií, mezi které se Upstart rozhodně řadí, rád využívám výstup během následujících silných 3 – 5 dní. Když akcie během čtvrtého dne poskočily již na 50 USD, tak jsem neváhal s výběrem zisku. Jistě se dá namítat, že se ten prodej dal zvládnout mnohem lépe. V tomto konkrétním případě by jako nejlepší strategie zafungoval trailing stop profit na úrovni 8denního exponenciálního průměru. To bych prodával o pár týdnů později až kolem 65 USD. Myslím, že můj systém má daleko do dokonalého, a tak zvažuji, zda by se v takto extrémně silných případech příště nevyplatila strategie prodeje pouhé poloviny pozice během prvních 3 – 5 silných dní, a pro druhou polovinu využít nějakou formu pohybujícího se stop lossu navázaného na krátkodobý průměr (8EMA nebo 10 SMA).

Pavol Mokoš, hlavní makléř Patria Finance, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v oblasti investičního poradenství pracuje již od roku 2008, z toho 10 let v Patrii. Zaměřuje se především na hodnotové investování a dividendové tituly. K diverzifikaci rád využívá burzovně obchodované fondy (ETF). Mezi jeho oblíbené tituly v Praze patří ČEZ a banky.