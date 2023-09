FED trhy nepotěšil, ale proč?

Dnešní obchodování v USA bylo jednoznačně ve znamení zasedání FEDu. Ten sice ponechal sazby na dosavadní úrovni dle očekávání, ovšem v následném komentáři Jerome Powell znovu zopakoval, že úrokové sazby budou pravděpodobně po delší dobu na vyšších úrovních, současně pak nevyloučil jejich další zvýšení do konce roku. A proč tedy negativní reakce na akciovém trhu, když FED v podstatě zopakoval svou mantru? Odhady trhu právě ohledně úrovně sazeb v budoucím období totiž příliš nekrospondují s tím, co stále opakuje FED - že budou vyš a po delší dobu - nejspíš celý rok 2024. Na Powellova slova rostly výnosy na amerických státních dluhopisech, dokonce na nejvyšší úrovně od roku 2006. Powell rovněž sdělil, že hlavním cílem FEDu je "hladké přistání" ekonomiky, ovšem velkou otázkou je, jaká je pravděpodobnost, že se to povede. Podobná témata se každopádně akciovému trhu příliš nelíbí a zbůsobují zvýšenou volatilitu.

Technologický sektor byl dnešním vývojem tím nejpostiženějším (Alphabet -3,1 %, -2,4 %, -2,9 %, AMD -1,3 %, -4,5 %, Meta -1,8 %). Rovněž ropa zlevnila (-1,1 %), což příliš nepomohlo energetickému sektoru (Chevron -0,3 %, Apa -2,1 %, Occidental -2,4 %, Mobil -0,8 %). Naopak vítezem dne se stal telekomunikační sektor (AT&T +2,2 %, +0,6 %).