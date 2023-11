Výsledky Booking: Negativní reakce trhu navzdory rekordnímu zájmu o cestování

Společnost oznámila silné výsledky, které jasně signalizují rostoucí zájem o volnočasové cestování. Počet rezervovaných nocí v 3. čtvrtletí dosáhl 276 milionů, což představuje značný nárůst o 15 % oproti loňskému roku. Hrubé rezervace společnosti, což jsou rezervace po odečtení slev a provizí, dosáhly impozantní hodnoty 40 miliard dolarů, což představuje nárůst o 24 % oproti předchozímu roku.



Z hlediska finančního růstu Booking Holdings nepřestává překvapovat. Příjmy za tento kvartál dosáhly 7,3 miliardy dolarů, což reflektuje růst o 21 % ve srovnání s loňským rokem a 1% nad konsensem trhu. Upravená EBITDA ve výši 3,3 miliardy dolarů je také výrazně výše než v předchozím roce, s nárůstem o 24 %. Největší pozitivní překvapení nastalo u položky upravený zisk na akcii, který vzrostl o působivých 36 % ve srovnání s loňským rokem a téměř o 60 % ve srovnání s rokem 2019. Tento růst je důsledkem zlepšených úrovní ziskovosti a efektivního programu návratu kapitálu, který snížil počet akcií o 10 % oproti předchozímu roku.



Další důležitý bod je pozitivní výhled Booking Holdings pro další období. Existuje trvající odolnost globální poptávky po volnočasových cestách a společnost očekává silný růst v prvním čtvrtletí roku 2024. Je však důležité poznamenat, že značná část těchto rezervací je zrušitelná.



Co se týká strategických iniciativ, Booking Holdings aktivně pracuje na rozvoji své vize "Spojená cesta," která si klade za cíl zjednodušit a zpříjemnit rezervaci pomocí vertikální integrace, čili propojit koupi letenky, půjčení auta a zarezervování ubytování v rámci jedné platformy. Také byl zaznamenán vzrůst transakcí, které jsou považovány za spojené cesty, což znamená, že stále více cestujících rezervuje více složek své cesty přes Booking.



Expanze nabídky letů je dalším pozoruhodným prvkem. Společnost Booking zaznamenala růst o 57 % ve srovnání s předchozím rokem v počtu rezervovaných letenek. Firma Booking se také chtěla rozrůst v tomto odvětví pomocí akvizic, avšak Evropská unie zablokovala plánovaný nákup švédské společnosti ETraveli Group za 1,63 miliardy eur kvůli obavám o posílení dominance na trhu s online cestovními agenturami pro hotely. Počet rezervací aut také rostl o impozantních 20% na 20 milionů, což je o 2,5% nad odhadem analytiků.



Je však zajímavé, že i přes tak pozitivní výsledky akcie reagují poklesem o 4 % v pre-marketu. Mohlo to ale způsobit prohlášení CEO společnosti Glenna Fogela, který během komentáře k výsledkům prohlásil, že konflikt mezi Izraelem a Palestinou by mohl způsobit zpomalení růstu rezervovaných nocí.