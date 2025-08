Rozbřesk: Propad amerického trhu práce vrací do hry zářijové zasedání Fedu

Jen dva dny poté, co šéf americké centrální banky ubezpečoval trhy, že se trh práce nachází v dobré kondici, vylezla data, která ten příběh postavila na hlavu. V pátek zveřejněné statistiky z amerického trhu práce poukázaly na to, že tomu tak úplně není.

Předně přírůstek nových pracovních míst za červenec byl nízký. Drastické revize dat (směrem dolů) za červen a květen - největší za posledních sedm let, pak rozčílily amerického prezidenta Donalda Trumpa natolik, že vyhodil šéfku statistického úřadu. Revidovaný pohled na trh práce totiž říká: vyloučíme-li zdravotnictví a sociální služby, tak zaměstnanost se v posledních třech měsících fakticky snížila.



Tím ale páteční hrůzy neskončily. Subindex zaměstnanosti ve vlivném reportu podnikatelské nálady ISM propadl na 43,4, přičemž takto nízkou hodnotu bylo v posledních dvaceti letech možné vidět jen v průběhu recese. Obojí v součtu povzbudilo spekulanty k tomu, aby agresivně začali sázet na to, že Fed v září obnoví cyklus snižování úrokových sazeb a na konci října v něm bude pokračovat. Vypadá však krátkodobý výhled na sazby Fedu po páteční datové smršti tak snadno, jak to vidí výnosová křivka?



Z aktuálního pohledu na trh práce možná ano, nicméně je zde stále i druhá strana rovnice, a tou je inflace, kde většina amerických centrálních bankéřů stále vyčkává na to, až se naplno projeví v cenách vyšší celní sazby. V tomto kontextu poslední salva z Bílého domu, která dodatečně prodraží zboží od klíčových obchodních partnerů jako je Kanada, Indie či Jižní Korea, značí, že tzv. jádrová inflace se ve druhé polovině roku opravdu velmi pravděpodobně přehoupne přes tři procenta, což jestřábí většina uvnitř Fedu (k velké nespokojenosti Trumpa) může vzít jako klíčový argument, proč sazby nesnižovat tak rychle.



Další úvaha, která je opět postavena na clech a jejich dopadu na americkou ekonomiku, má obdobný závěr, ale je složitější. Vyčkávání některých amerických centrálních bankéřů, respektive jejich lamentování nad tím, že budoucnost je s ohledem na obchodní válku zatížena enormní nejistou, může být spojeno i s obavou, že případná odvetná opatření ze strany obchodních partnerů USA poškodí americkou ekonomiku. To by mohlo přivodit i zhoršení situace na trhu práce a vyvolat dezinflační tlaky.

Nicméně i na tomto poli je evidentně jasněji, když žádná odvetná opatření, kterých by se američtí exportéři musely bát, se prozatím nekonají. Absence zahraniční reakce na vyšší americká cla je tudíž v podstatě argument proto, aby Fed sazby nesnižoval, respektive ne tak rychle a hluboko, jak to dnes trh vidí.



Na závěr zopakujme to, co jsme již psali po středečním zasedáním Fedu. Příští sezení je až v polovině září, což značí, že do té doby nás čeká ještě slušná baterie důležitých dat, která rozhodnou, jak to bude s oficiálními sazbami v USA. Těm budou vévodit dvě zprávy za spotřebitelskou inflaci a srpnový report z trhu práce. Nicméně nezapomínejme na to, že nás v srpnu čeká slet centrálních bankéřů v Jackson Hole - to může být (opět) příležitost vyslat signál o změně měnové politiky.



*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna vstupuje do týdne, který je nabitý domácími makro daty a zasedáním ČNB. Impulsem k větší míře rozkolísanosti může být zejména úterní předběžný odhad inflace za červenec (náš odhad +2,6 %, trh 2,7 %) a čtvrteční zasedání ČNB. Tržní konsensus i analytici jsou unisono nastavení na stabilitu sazeb, ostře sledovaná však bude doprovodná komunikace, respektive míra jejího jestřábího naladění. Zatímco lehké podstřelení inflace oproti trhu může na korunu zapůsobit negativně, silná jestřábí rétorika by toto měla minimálně vyvažovat.

Důležitý ale bude i vývoj na globálních trzích, zejména pokračující ztráty dolaru, které mohou krátkodobě povzbudit korunu.



Eurodolar

Mizerná data z amerického trhu práce a zloba amerického prezidenta Trumpa, jež se obrátila proti šéfce statistického úřadu (dostala padáka - viz úvodník), způsobily další velký obrat na eurodolaru, který tentokrát vystřelil severním směrem. Dodejme, že po slabých datech z amerického trhu práce pravděpodobnost snížení sazeb Fedu v září poskočila podle trhu na 83 % a to je pochopitelně hlavní problém pro dolar, který těžil z jestřábích signálů, jež z úst šéfa Fedu zazněly ve středu.

Začátek tohoto týdne může bude být poněkud klidnější, pokud tedy nebudou mít páteční americká data ještě nějakou dohru.



Akcie

Index S&P 500 v pátek prudce klesl poté, co zpráva o stavu trhu práce vyvolala obavy z ekonomického zpomalení, stejně jako oslabení technologického sektoru způsobené Amazonem zasáhlo náladu investorů. V korporátním sektoru akcie společnosti Amazon (-8,3 %) klesly poté, co tento gigant v oblasti elektronického obchodování zveřejnil slabý výhled provozních zisků za aktuální čtvrtletí. Akcie společnosti Apple (-2,5 %) zaznamenaly v pátek ztrátový obchodní den po poklesu celého trhu. Akcie společnosti Coinbase Global (-16,7 %) se propadly. Rovněž klesly akcie společností Exxon Mobil (-1,8 %), Chevron (-0,2 %) a Colgate-Palmolive (-0,4 %). Naopak akcie společnosti Reddit (+17,3 %) prudce vzrostly.