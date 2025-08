Eigen z JP Morgan: Trhům i ekonomice se vede dobře, proč snižovat sazby?

Bill Eigen z Asset Management je jedním z investičních ředitelů této společnosti a jako CNBC uvedl, že šéf Fedu Jay Powell se nyní nachází v nezáviděníhodné pozici. Centrální banka se přitom snaží udělat to nejlepší a vnímá, že akciové trhy se nalézají vysoko, inflační tlaky stále pokračují a ekonomika roste mezi 2 – 3 %.



Eigen zmínil i to, že rizikové spready na korporátních dluhopisech leží hodně nízko a centrální banka, která sleduje celou tuto situaci, se tak může ptát: Jsou sazby skutečně tak restriktivní? Řada ukazatelů totiž indikuje, že trhům i celému hospodářství se vede dobře. Vláda ale Fed tlačí do snižování sazeb, i když k něčemu takovému obvykle dochází za situace úplně rozdílné. Tedy v době, kdy jsou riziková aktiva pod tlakem a ekonomika slábne.



Podle experta nyní na trzích probíhá vysoká míra spekulací, která se projevuje děním na kryptoměnách, ale i zmíněnými nízkými spready na korporátních dluhopisech. „Prostředí nahrává rizikovým aktivům, všechno, co tato vláda dělá, má za cíl nahodit v ekonomice turbo.“ To ale nemusí být v souladu s nízkými výnosy dluhopisů, upozornil Eigen. Podle něj tak investoři mohou dělat dobře, když hledají příležitosti u aktiv, na jejich ceny současná situace tak doléhat nemusí.



Investor poukázal i na vysoké rozpočtové deficity a rostoucí vládní zadlužení. K inflačním tlakům pak podle něj bezesporu přidají rovněž cla. „Vidím to přímo třeba na stavebních nákladech souvisejících s cenami oceli. Na stavebních projektech je jasně vidět okamžitý pokles marží. Zejména v této oblasti jsou pak mzdy neflexibilní, nyní dokonce rostou,“ dodal Eigen. Investoři by i proto „měli přestat žít v minulosti a věřit, že sazby se v dohledné době zase dostanou k nule.“



Týká se to zejména dluhopisových investorů, kteří by podle Eigena mohli o návratu sazeb k nule skutečně snít. Dlouhodobější sazby pak může ovlivňovat především fiskální výhled a zmíněné vysoké rozpočtové deficity. Dokud bude tato situace přetrvávat, budou to mít tito investoři těžké. Sazby centrální banky nakonec mohou opravdu jít dolů, ale podle experta to pravděpodobně nesníží jiné sazby, včetně těch hypotéčních. Právě proto, že „delší konec křivky“, tedy výnosy dlouhodobějších obligací, ochotu k poklesu mít nemusí.



Eigen je tak nyní podle svých slov „velkým fanouškem rizikových aktiv“. Řešením není ani nákup méně rizikových korporátních obligací, protože jejich rizikové spready leží mimořádně nízko. Zajímavější alternativou mohou být dividendové akcie třeba telekomunikačních společností či utilit.





Zdroj: CNBC