Rétorika ECB měkne a dostává euro pod tlak. Akcie jsou v růstu opatrné

Zatímco ještě nedávno jsme z ECB slýchali hlasy varující, že úrokové sazby mohou ještě stoupnout, včera už Yannis Stournaras naplno otevřel možnost snížení sazeb. Trhy samozřejmě na nic nečekají a už předtím začaly na nižší sazby spekulovat. Do hry se postupně dostával dubnový termín, který se po včerejšku jen upevnil. Nyní je tedy trh nastaven tak, že ECB by za Fedem v procesu uvolňování politiky nejen nezaostávala, ale dokonce by začala dřív.

Tento posun v očekáváních kontrastuje s dosavadním posilováním eura, za kterým sice částečně stála nová vlna zájmu o riziko během listopadu, ale svou roli hrál i fakt, že zraky investorů byly upřené především k Fedu. Dnes dopoledne se tento rozpor zmenšuje, když eurodolar klesá na 1,0930. A zatímco výnosy amerických dluhopisů se pouze konsolidují, ty evropské vesměs pokračují směrem dolů.

Akciím obecně hrají sázky na pokles sazeb do karet, včera se ale Wall Street růst nedařilo. Evropské akciové indexy se sice dopoledne nacházejí v zeleném, ale růst to také není přesvědčivý. Řádově jde o pár desetin procenta. Ropa se před zprávami z jednání OPEC+ zvedá o necelé procento, zlato zhruba drží pozice. Koruna na hlavních párech slábne a vůči euru se obchoduje na 24,33.

Na programu je ještě dopoledne inflace v eurozóně, jejíž pokles může být po číslech z Německa nakonec ještě větší než očekávaný. V kalendáři máme také týdenní zprávu o amerických žádostech o dávky v nezaměstnanosti a říjnový report o osobních příjmech a výdajích, stejně jako úsporách a cenovém indexu. Bez zajímavosti není ani index nákupních manažerů z Chicaga jakožto předskokan zítřejšího ISM.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3339 0.2699 24.3447 24.2464 CZK/USD 22.2685 0.6645 22.2865 22.0875 HUF/EUR 379.4992 0.3938 379.6542 377.9258 PLN/EUR 4.3501 0.1701 4.3518 4.3336

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7894 0.1694 7.8222 7.7723 JPY/EUR 161.0950 -0.1642 161.5515 160.6076 JPY/USD 147.4400 0.2339 147.4330 146.9320

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8635 -0.0862 0.8650 0.8618 CHF/EUR 0.9560 -0.3025 0.9586 0.9552 NOK/EUR 11.6942 0.0043 11.7034 11.6765 SEK/EUR 11.4166 0.4566 11.4174 11.3567 USD/EUR 1.0927 -0.3947 1.0984 1.0920

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5122 0.0756 1.5124 1.5035 CAD/USD 1.3606 0.1185 1.3611 1.3567