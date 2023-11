Sázky na Fed přihrávají další zisky dluhopisům, znovu se chytají i akcie

Dluhopisy dál rostou, respektive jejich výnosy pokračují v poklesu. Ten je dnes v podobném rozsahu v USA i Evropě, a to kolem 5 bps. Zdrojem zůstávají sázky na holubičí posun klíčových centrálních bank, přičemž v hledáčku je především americký Fed. Jeho představitelé včera sice dodali smíšené komentáře, ale investoři si z nich dokázali vyzobat signály, že další pohyb sazeb bude směrem dolů. Podobně mohou trhy přistupovat také k dalším plánovaným komentářům, zejména pak k pátečnímu vystoupení předsedy Powella.

Úplně ale nepodceňujeme ani vliv evropských inflačních dat. Ceny v eurozóně zpomalují a měly by otupit dosud spíše jestřábí postoj ECB. Dnes se dozvíme předběžné údaje z Německa, které naznačí situaci v celém bloku. Za listopad by to mělo být další zpomalení, už na 2,5 pct. Kromě inflace vyjde revidovaný údaj o HDP v zámoří. Třetí kvartál byl obecně silný a data možná budou upřesněna ještě drobně nahoru. Pro trhy by to však nemělo být zásadní.

Hlavní evropské akciové trhy se kromě Londýna posouvají vzhůru o několik desetin procenta, podobný start pak věstí futures i Wall Street. Eurodolar se drží v blízkosti 1,1000, ačkoli ze včerejších maxim trochu sestoupil. Ropa si své zisky ponechává a dnes se příliš nehýbe, podobně je na tom zlato. Koruna se vůči euru obchoduje lehce pod 24,30 při drobné redukci včerejšího posílení.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 09:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2802 0.0678 24.2929 24.2132 CZK/USD 22.0880 0.1133 22.1050 21.9930 HUF/EUR 377.5251 0.0066 377.9346 376.6761 PLN/EUR 4.3271 0.1362 4.3296 4.3173

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8415 -0.0455 7.8593 7.8337 JPY/EUR 161.9290 -0.1231 162.1368 161.5655 JPY/USD 147.3385 -0.0739 147.4850 146.6720

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8655 -0.0618 0.8658 0.8646 CHF/EUR 0.9629 -0.2347 0.9658 0.9628 NOK/EUR 11.7021 0.2175 11.7063 11.6539 SEK/EUR 11.3702 0.1643 11.3765 11.3214 USD/EUR 1.0990 -0.0450 1.1017 1.0977

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5065 0.1808 1.5094 1.4979 CAD/USD 1.3573 0.0147 1.3574 1.3541